Умерла всемирно известная звезда фильмов о Гарри Поттере

Скончалась актриса Мэгги Смит, известная по роли в фильмах о Гарри Поттере. Артистка ушла из жизни на 89-м году.



О трагическом событии сообщили ее сыновья. Известно, что актриса скончалась в больнице.

В своем заявлении наследники звезды отметили: "Она была невероятно закрытым человеком и провела последние моменты в окружении близких и друзей. У нее остались два сына и пятеро любящих внуков, которые опечалены утратой своей необыкновенной матери и бабушки".

Сыновья Смит также выразили благодарность медицинскому персоналу больницы Челси и Вестминстера за их заботу и неустанную доброту в последние дни жизни актрисы. "Мы благодарим вас за все добрые слова и поддержку и просим уважать нашу частную жизнь в это непростое время", — добавили они.

Мэгги Смит завоевала Оскар за лучшую женскую роль в фильме "Время мисс Джин Броди" в 1969 году, а также получила премию за лучшую женскую роль второго плана за фильм "Калифорнийский сюит" в 1978 году. Ее карьера охватывает более шести десятилетий, и она оставила яркий след в мире кино и театра.

Недавно она завоевала новое поколение поклонников, сыграв Вайолет Кроули, вдовствующую графиню Грантема, в "Аббатстве Даунтон". Эта роль стала символом ее таланта и харизмы, а также позволила зрителям увидеть ее актерскую многогранность. Также она запомнилась зрителям благодаря роли профессора Минервы Макгонагл в фильмах о Гарри Поттере, где ее образ стал культовым.

Мэгги Смит была не только талантливой актрисой, но и человеком с большим сердцем. Ее уход оставил неизгладимый след в сердцах тех, кто любил ее творчество. Она навсегда останется в памяти зрителей как одна из величайших актрис своего поколения.