Тест: угадай культовый советский фильм по осенним пейзажам

"Не желала отпускать его": психолог раскрыла подноготную развода SHAMANа с женой

Недавно стало известно о разводе популярного певца SHAMAN с его супругой Еленой Мартыновой. Это событие вызвало широкий общественный резонанс. Психолог и кинетик Валентина Орли предложила свою интерпретацию этой ситуации, обратив внимание на психологические аспекты, связанные с длительностью брака.