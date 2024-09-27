Тест: угадай культовый советский фильм по осенним пейзажам

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Пятница 27 сентября

16:36Умерла всемирно известная звезда фильмов о Гарри Поттере 16:05Тест: угадай культовый советский фильм по осенним пейзажам 16:02Глава Якутии Николаев рассказал о пользе проекта АЭС малой мощности для региона 16:02Глава Росатома Лихачев рассказал о перспективах атомной энергетики IV поколения 15:16"Не желала отпускать его": психолог раскрыла подноготную развода SHAMANа с женой 13:50С 1 ноября в центре Москвы станет доступна парковка за 0 рублей 13:08Мадянов перед смертью работал на износ вопреки тяжелым проблемам со здоровьем 12:30Что случилось с оплаченным Пугачевой памятником Барыкину за 3 миллиона 11:02"Не приемлет давления": озвучена весомая причина развода SHAMANа с женой 10:40Орбакайте столкнулась на виду у всех с Пресняковым после долгой разлуки 06:13Звезда "Ревизорро" Летучая пострадала от психолога 03:21Самые яркие роли Романа Мадянова 00:04На фоне развода Шнурову пришлось отказаться от алкоголя 20:47Подвергшая свою жизнь опасности Боня в слезах обратилась у людям 18:56Тест: угадайте советский фильм по кадру со строителями или стройкой 17:19Ева Польна вышла в свет со взрослой дочерью от Дениса Клявера 16:46"Вот зараза!": присевшая по нужде на унитаз Пугачева в шоке от беспардонной провокации 15:49Собчак нашла неожиданную связь между разводами SHAMANа и Шнурова с женами 12:39Поклонники в шоке: SHAMAN объявил о разводе со взрослой женой 12:30SHAMANа подозревают в страшном грехе 11:25Как спустя 12 лет выглядит захоронение погибшей в автоаварии Марины Голуб 11:21Тест для знатоков сериала "Бригада" 10:20Григорий Лепс сделал громкое заявление об уехавшей молодухе 09:48Господи, помилуй: что творится на могиле тайно похороненного сына Понаровской 09:30Вячеслава Добрынина госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии 08:40Брак Бондарчука рухнул из-за молоденькой разлучницы 06:10Салтыкова жестко прошлась по Бузовой: выскочка 03:17Стало известно, как называют в школе одну из главных наследниц британского престола 00:07Что будет на самом деле с Comedy Club? 22:01Певица Слава рассказала об интрижках с мужчинами в возрасте: Все соки высосал 20:33Свыше 600 штрафов: скандально известный Башаров нажил серьезные проблемы 19:44Увлекательный тест: ответы на эти загадки знает каждый уроженец СССР 18:22Пластический хирург раскрыла природу кардинальных изменений во внешности Седоковой 17:18Близкие Мадянова готовились к смерти актера несколько месяцев 15:18Умер заслуженный артист России Роман Мадянов 13:01В Подмосковье оборудовали еще сотню новых пешеходных переходов с проекционной подсветкой 12:34Цена славы: выпускник "Фабрики звезд" озвучил стоимость хитов Киркорова, Лолиты и Лорак 11:59ТЕСТ: А вы сумеете вспомнить, кто исполнил эти хиты 90-х? 11:12Лишившаяся сына Муцениеце активно занялась личной жизнью 10:04Жена Шепелева показала, где проведет следующее лето сын Фриске: Убогий сарай 09:07На похоронах сына Понаровской случился скандал: не обошлось без полиции 08:24Страшный удар: могила сына Понаровской утонула сразу после похорон 06:20Регина Тодоренко заявила о переменах: Больше не ведущая 03:31Назад в детство: Тест по советскому фильму “Мэри Поппинс, до свидания” 00:11Недавно родившая Погребняк выбирает свадебный наряд с бывшим 21:38Принципиальный конфликт Киркорова и певицы Славы закончился неожиданностью 19:46Тест: насколько хорошо вы помните советские детские игрушки? 18:27Родившая Хилькевич испытывает жуткий страх: Скорее переходите, чтобы увидеть это уродство 16:56Коньяк и баснословный гонорар: раскрыт подробный райдер Любови Успенской 15:33Собчак увидела надежду и шанс после известия о разводе Шнурова с молодой женой
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Тест: угадай культовый советский фильм по осенним пейзажам

Тест: угадай культовый советский фильм по осенним пейзажам
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Осень в советском кино – это время, наполненное особым настроением. Множество фильмов использует осенние пейзажи для передачи глубины чувств и переживаний персонажей.

Осень в советском кино — это многогранное явление, отражающее как радость, так и грусть, создавая уникальную атмосферу, которая запоминается зрителям надолго. Попробуйте угадать советские фильмы по красочным пейзажам в новом тесте.

Шоу-бизнес в Telegram

27 сентября 2024, 16:05
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Умерла всемирно известная звезда фильмов о Гарри Поттере

Умерла всемирно известная звезда фильмов о Гарри Поттере
Скончалась актриса Мэгги Смит, известная по роли в фильмах о Гарри Поттере. Артистка ушла из жизни на 89-м году. О трагическом событии сообщили ее сыновья.

"Не желала отпускать его": психолог раскрыла подноготную развода SHAMANа с женой

"Не желала отпускать его": психолог раскрыла подноготную развода SHAMANа с женой
Недавно стало известно о разводе популярного певца SHAMAN с его супругой Еленой Мартыновой. Это событие вызвало широкий общественный резонанс. Психолог и кинетик Валентина Орли предложила свою интерпретацию этой ситуации, обратив внимание на психологические аспекты, связанные с длительностью брака.

Мадянов перед смертью работал на износ вопреки тяжелым проблемам со здоровьем

Мадянов перед смертью работал на износ вопреки тяжелым проблемам со здоровьем
25 сентября мир искусства потрясла печальная новость о смерти Романа Мадянова. Для многих поклонников его таланта стало настоящим шоком, что любимый артист боролся с раком легких. Екатерина Стриженова, известная телеведущая и близкая подруга Мадянова, поделилась своими воспоминаниями.

Что случилось с оплаченным Пугачевой памятником Барыкину за 3 миллиона

Что случилось с оплаченным Пугачевой памятником Барыкину за 3 миллиона
Александра Барыкина нет с нами уже 13 лет. Корреспондент "Дни.ру" побывал на могиле автора таких известных песен, как "Букет", "За той рекой", "Аэропорт". Александр Барыкин скончался в возрасте 59 лет на гастролях в Оренбурге 26 марта 2011-го Причиной его смерти стал повторный обширный инфаркт.

"Не приемлет давления": озвучена весомая причина развода SHAMANа с женой

"Не приемлет давления": озвучена весомая причина развода SHAMANа с женой
Недавнее заявление о разводе SHAMAN с женой вызвало широкий резонанс среди его поклонников и в прессе. После семи лет совместной жизни пара приняла решение расстаться. Ярослав отметил, что их плотный график и постоянные гастроли стали серьезным препятствием для поддержания гармоничных отношений.

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