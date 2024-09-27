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Четверг 26 сентября

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На фоне развода Шнурову пришлось отказаться от алкоголя

На фоне развода Шнурову пришлось отказаться от алкоголя
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Сергей Шнуров кардинально поменял свои привычки.

Недавно стало известно, что ряды холостяков торопится пополнить солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Теперь о нем стали появляться новые сведения. Так, открылось, что артист снизил стоимость выступлений на корпоративах почти в два раза. На частных вечеринка рокеры выступят за 18 млн рублей – это стоимость 40-минутного выступления.

Раньше Шнуров выходил на сцену не менее, чем за 32 млн. Произошло это на фоне развода или из-за ряда отмен, пока неизвестно. Но спрос на артистов заметно упал, пока у Шнура запланировано одно выступление на Бали в январе следующего года.

Но вот что по-настоящему удивило поклонников, так это новшество в райдере музыкантов. Шнурову пришлось полностью отказаться от алкоголя и, похоже, признать пользу ЗОЖ. Из требований артистов полностью исчез алкоголь, на их замену пришли чаи и соки. Курение в гримерке запрещено, а вместо этого должны благоухать аромасвечи отменного качества. В еде группа тоже отличилась скромностью – парни просят лишь банку варенья, мясную и сырную нарезки.

Напомним, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров разводится с четвертой женой Ольгой Шнуровой. Они были вместе с 2018 года и нажили в браке двоих детей. Супруга Шнурова является дочерью уральского миллионера Валерия Абрамова. Она гораздо моложе певца, на момент свадьбы ей было всего 28 лет.

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27 сентября 2024, 00:04
Сергей Шнуров. Фото: YouTube / @NadinStrelets
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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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