Собчак нашла неожиданную связь между разводами SHAMANа и Шнурова с женами

Ксения Собчак известна своими резкими высказываниями и аналитическим подходом к событиям в мире шоу-бизнеса. На этот раз причиной её размышлений стал развод популярного певца SHAMAN.



В своем телеграм-канале телеведущая поделилась своей уникальной точкой зрения, связывая расставание с так называемым "коридором затмений". По словам Собчак, текущая нестабильная астрономическая ситуация может оказать влияние на личные отношения знаменитостей.

"Короче, во всем виноват коридор затмений, так вижу", — написала она, подчеркивая, что в последнее время наблюдается множество разводов среди известных личностей. Она упомянула о недавних расставаниях таких пар, как Бакальчуки, а также семейной четы Шнурова и Абрамовой. По мнению телеведущей, все эти события не случайны и связаны с астрологическими явлениями.

Собчак отметила, что коридор затмений, который обычно происходит дважды в год, может оказывать сильное влияние на эмоциональное состояние людей. Последний коридор затмений начался 18 сентября и продлится до 2 октября. "Продержаться надо до 2 октября. Это вся моя авторская аналитика на сегодня", — добавила она, оставив своих подписчиков в ожидании дальнейших событий.

Интересно, что развод SHAMAN и его жены Елены Мартыновой стал темой обсуждения не только в СМИ, но и среди поклонников. Елена сама подтвердила, что считает решение о разводе правильным. Это подчеркивает, что за внешними факторами могут скрываться более глубокие личные причины.