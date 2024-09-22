День осеннего равноденствия: что это такое и чего нужно опасаться в эту дату

Сын Фриске дебютировал в кино Тесты Гузеева нарушила запрет Первого канала Игры Сонник

Топ новостей недели

Крутой раскрыл семейную тайну Леонтьева: Жалел об этомКрутой раскрыл семейную тайну Леонтьева: Жалел об этом Родные и близкие потеряли 91-летнюю Татьяну ДоронинуРодные и близкие потеряли 91-летнюю Татьяну Доронину Страшно: съеденный раком 82-летний Масляков выглядит в гробу высохшим старикомСтрашно: съеденный раком 82-летний Масляков выглядит в гробу высохшим стариком Галкин* объявил о скором возвращении на телевидение: снова станет вести передачу о детяхГалкин* объявил о скором возвращении на телевидение: снова станет вести передачу о детях

Лента новостей

Воскресенье 22 сентября

06:03День осеннего равноденствия: что это такое и чего нужно опасаться в эту дату 03:11Сестра Фриске показала ее последнее фото в Сети 00:03Виктория Бекхэм раскрыла интимный секрет семейного счастья 21:39Самые нелепые подарки звездам от поклонников 18:10Тест для киноманов: вспомни детали любимых советских комедий 15:105 малоизвестных фактов о принцессе Диане 12:1946-летняя Климова восхитила поклонников своими стройными ногами 09:02Как хирургу бороться с негативными отзывами хейтеров 06:48Расставание отменяется? Лопес и Аффлек вместе отводят детей в школу 03:04Сосед Меган Маркл и принца Гарри рассказал о вопиющей выходке герцогов Сассекских 00:24Стивену Кингу исполнилось 77 лет: вспоминаем 5 лучших экранизаций книг короля ужасов 20:57"На него объявлена охота": адвокат опасается за Яна Абрамова из-за мести Алсу 19:57Новое амплуа: Александр Олешко в роли Павла I стал сенсацией 19:18Известный телеведущий раскрыл правду об отношениях Ирины Понаровской и ее покойного сына 17:32Прошедшая лечение Глюк’оZа удивила фанатов кардинальным изменением 16:47Отрекшаяся от России Лайма Вайкуле лишится последнего 15:34"Очень плохо": Киркоров не смог сдержать слез из-за тяжелого состояния своего отца 14:21Тест для любителей питомцев: угадай советский фильм по кадру с собакой 13:32"Катастрофа": сын Сафронова получил серьезную травму в драке перед важным концертом 12:29Страшно кричала и плакала: узнавшей про смерть сына Понаровской стало плохо с сердцем 12:12Долина уколола оскандалившуюся Бузову после неприятного инцидента 11:13В Москве скоропостижно умер молодой сын Ирины Понаровской 09:28Как сейчас выглядит могила умершего шесть лет назад Николая Караченцова 09:09"Сдувшийся мячик": фигура Хилькевич после родов оставляет желать лучшего 06:27Жене Соколовского поступают связанные с ребенком жуткие угрозы 03:45Как прошла первая рабочая встреча Кейт Миддлтон после курса химиотерапии 00:18Софи Лорен исполнилось 90 лет: интересные факты о звезде Золотого века Голливуда 20:49Поклонники Бородиной разоблачили ее бойфренда: Показуха 20:11Вернувшийся из США Кашпировский напал на журналистов в Москве 17:56Лазарев вдали от Москвы рассказал о поиске любви 17:53Докторская колбаса и чай: стали известны детали райдера Бузовой 16:27Илья Авербух заявил о планах на третьего ребенка: Собираюсь с силами 15:34Гарик Харламов объявил о закрытии шоу Comedy Club 15:17Техношатер с VR-зоной и лазерное шоу: в Москве пройдет "Ночь инноваций" 14:17Тест для заставших СССР: эти вещи были в советские времена или нет? 12:55Кудрявцева сделала заявление об отъеме "Телеграма" у находящегося под следствием Дурова 12:08В жизни Шаляпина после трагической смерти жены начали происходить очень странные вещи 10:41Новый спутник был вынужден отдуваться за появившуюся на публике Ходченкову 10:3270-летняя певица и композитор Ирина Грибулина ответила на вопрос о пятом браке с молодым 09:06Познер подробно рассказал о возвращении на Первый канал после долгого молчания 06:17Почему мы конфликтуем и как помочь себе в гневе? 03:38Книжные новинки сентября: эти романы и детективы согреют душу прохладным вечером 00:12Случится непоправимое: сделано заявление о резких изменениях в жизни отца принца Гарри 20:43"Есть желание раздуть новый скандал": Алсу прокомментировала слухи о разделе имущества 19:56"Тетя Таня" Судец из "Спокойной ночи, малыши!" раскритиковала звезд из телевизора 19:15Андрей Воробьев отметил важную роль управляющих компаний для создания комфортных условий для жителей Подмосковья 18:11Telegram все: кто пытается отобрать детище Павла Дурова? 17:11Столичные производители реабилитационного оборудования помогают бойцам СВО 16:58Никита Пресняков впервые высказался о разводе с Аленой Красновой 16:22Продукты питания и одежда: как москвичи помогают жителям новых территорий
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

День осеннего равноденствия: что это такое и чего нужно опасаться в эту дату

День осеннего равноденствия: что это такое и чего нужно опасаться в эту дату
248

День осеннего равноденствия в этом году выпал на 22 сентября.

22 сентября 2024 года в 15:43 по московскому времени произойдет осеннее равноденствие, когда день станет равен ночи. Также это время называют точкой невозврата. Эзотерики считают эту дату идеальным временем для подведения итогов и планирования будущего. Но существует ряд предостережений, которых, по заветам наших предков и мнению специалистов, стоит опасаться. О них рассказываем в нашем материале.

Так как в этот день вся планета находится в балансе, не стоит омрачать его негативными мыслями. Астрологи советуют думать лишь о хорошем, произносить слова благодарности Вселенной и анализировать свои действия.

Не стоит, по мнению экспертов, перегружать себя тяжелой работой, поскольку в это день происходит обновление души. Так что лучшим решением будет провести день в тишине и покое, совершить приятные прогулки с любимыми людьми или просто помедитировать в одиночестве,

Эзотерики не рекомендуют вспоминать старые обиды и вообще лучше опасаться возвращения к прошлому. Вместо этого стоит сосредоточиться на новом и принять грядущие изменения с благодарностью. Но в сам день осеннего равноденствия не рекомендуется начинать что-то новое, менять работу или принимать важные решения. Лучше отложить это на следующие сутки, поскольку день энергетически сильный и есть вероятность наломать дров.

Шоу-бизнес в Telegram

22 сентября 2024, 06:03
Фото: freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Предначертано с рождения: астролог пролила свет на причину болезни Шеннен Доэрти

Астролог раскрыла, почему Анастасия Заворотнюк согласилась на роль знаменитой няни

Сестра Фриске показала ее последнее фото в Сети

Сестра Фриске показала ее последнее фото в Сети
Наталья Фриске опубликовала фото сестры для поклонников. Вскоре после рождения единственного сына у певицы Жанны Фриске обнаружили онкологическое заболевание.

Виктория Бекхэм раскрыла интимный секрет семейного счастья

Виктория Бекхэм раскрыла интимный секрет семейного счастья
Виктория Бекхэм не постеснялась поделиться подробностями с журналистами. Парой Виктории и Дэвида Бекхэм восхищаются поклонники.

Самые нелепые подарки звездам от поклонников

Самые нелепые подарки звездам от поклонников
Фанаты умеют удивить наших знаменитостей и порой дарят совершенно странные подарки. Знаменитостей сложно удивить подарками.

Тест для киноманов: вспомни детали любимых советских комедий

Тест для киноманов: вспомни детали любимых советских комедий
Пройди наш тест и окунись в мир советского кинематографа. Советское кино – это настоящий мост между поколениями, который оставил глубокий след в истории кинематографа нашей страны и всего мира.

5 малоизвестных фактов о принцессе Диане

5 малоизвестных фактов о принцессе Диане
Принцесса Диана была любимицей британской публики. У принцессы Дианы было огромное количество фанатов как в Великобритании, так и по всему миру.

Выбор читателей

20/09ПтнСтрашно кричала и плакала: узнавшей про смерть сына Понаровской стало плохо с сердцем 20/09ПтнИзвестный телеведущий раскрыл правду об отношениях Ирины Понаровской и ее покойного сына 20/09ПтнКак сейчас выглядит могила умершего шесть лет назад Николая Караченцова 20/09ПтнПрошедшая лечение Глюк’оZа удивила фанатов кардинальным изменением 20/09Птн"На него объявлена охота": адвокат опасается за Яна Абрамова из-за мести Алсу 20/09ПтнВ Москве скоропостижно умер молодой сын Ирины Понаровской