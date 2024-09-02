Ольгу Орлову настигла мгновенная расплата за фото голого ребенка

Телеведущая и бывшая певица Ольга Орлова выложила снимок дочери, но, как оказалось, напрасно.

В феврале прошлого года исполнилась давняя мечта Ольги Орловой: она стала матерью во второй раз. Тогда на свет появилась девочка, которую телезвезда назвала Анечкой. Сразу после родов знаменитость стала публиковать в Сеть снимки дочери и получать за них лайки.

Однако нередко Орлова выкладывает в популярную соцсеть фото голого ребенка. Например, недавно экс-певица показала подписчикам, как Анечка сидит в ванне, купается. Однако этот кадр вскоре был автоматически удален алгоритмом соцсети. Более того, аккаунт Ольги мгновенно оказался в так называемом теневом бане – это стало расплатой за кадр с обнаженным ребенком. "Из-за безобидной фотки", – считает бывшая солистка группы "Блестящие".

Напомним, в 2021 году Ольга Орлова вышла замуж за бизнесмена Валерия, от которого вскоре и родила дочь. Мужчина не хочет быть публичным человеком, поэтому знаменитость не выкладывает в Сеть кадры с избранником. У телеведущей, кстати, есть взрослый сын от первого брака – 23-летний Артем.

Также Ольга Орлова – известная собачница. Недавно она рассказала поклонникам о беде, которая произошла с одним из ее питомцев. Слова телеведущей приводили "Дни.ру".