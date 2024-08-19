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Понедельник 19 августа

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"Случился приступ": раздавленная Ольга Орлова сообщила о случившейся беде

"Случился приступ": раздавленная Ольга Орлова сообщила о случившейся беде

Телеведущая Ольга Орлова рассказала, что в семье случилось горе.

В своем блогер в популярной социальной сети Ольга Орлова нередко показывает подписчикам своих питомцев, коих у нее пять – три собаки и две кошки. Некоторые интернет-пользователи призывают знаменитость отказаться от животных в доме из-за антисанитарии, которая вредит как ей, так и ее маленькой дочери. Но телеведущая не раз давала понять публике, что питомцы для нее – те же дети, которых нельзя бросать.

Поэтому, например, недавно она весьма остро восприняла проблемы со здоровьем у одной из собак. Раздавленная горем Орлова сообщила, что беда случилась с псом по кличке Бруно. "У него случился приступ. Обострился гастрит", – рассказала 46-летняя телезвезда в новой публикации. По словам Ольги, она бдительно следит за состоянием животного ради оказания срочной помощи.

Один из подписчиков предложил радикальное решение проблемы – усыпление собаки. Тот увидел в ситуации эгоизм Ольги Орловой. Мол, питомец лишь мучается. Эти слова поразили телезвезду, поэтому она ответила следующее: "У меня к вам единственная просьба: никогда не заводите животных". Как отметила знаменитость, ни одно животное не бросило человека из-за болезни или старости.

Телеграм канал

19 августа 2024, 15:57
Ольга Орлова. Фото: YouTube / @svetavokrugsveta
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Валерия, Боярская, Орлова и другие: как звезды отметили День матери

Фото: соцсети/ @valeriya
Фото: соцсети/ @prigozhin_iosif
Фото: соцсети/@lizavetabo
Фото: соцсети/@maxim_matveev_
Фото: соцсети/@olgaorlova1311
Фото: соцсети/@nyusha_nyusha
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