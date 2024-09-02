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Понедельник 2 сентября

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"Это провал": концерт Сергея Лазарева в Татарстане оказался под угрозой срыва

"Это провал": концерт Сергея Лазарева в Татарстане оказался под угрозой срыва
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Певец Сергей Лазарев пережил стресс, о чем рассказал поклонникам.

Накануне Сергей Лазарев выступил в Альметьевске на Дне нефтяника. Концерт прошел на "ура", однако он был под угрозой срыва. По словам 41-летнего артиста, он опоздал на самолет в Татарстан, и тому виной стал гаджет.

В недавней публикации в популярной социальной сети Лазарев рассказал, что перед сном как обычно установил будильник на смартфоне. Но утром из-за отключенного звука певец не услышал уведомление приложения. Как отметил артист, из-за этого он впервые в жизни проспал самолет. Но Сергею повезло, так как немного позднее был следующий рейс в Татарстан, и билеты были в наличии.

"[Это] провал меня как перфекциониста <...> Сегодня повезло, но могло не повести", – отметил исполнитель хита "В самое сердце".

Лазарев посоветовал всем тем, кому необходимо просыпаться очень рано, не сводить громкость звука на смартфоне к нулю. Мол, это очень опасно, когда нужно в срочном порядке оказаться в другом городе.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева назвала Сергея Лазарева "дрянью" после его шутки о ее возрасте. Это произошло на фестивале "Новая волна 2024" в Сириусе. Подробнее об этом рассказывали "Дни.ру".

Телеграм канал

2 сентября 2024, 17:03
Сергей Лазарев. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

41 год Сергею Лазареву: мама зовет певца Солнышком и несет житейскую мудрость

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: соцсети / @tinalazareva
Фото: соцсети / @tinalazareva
Фото: соцсети / @tinalazareva

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