"Это провал": концерт Сергея Лазарева в Татарстане оказался под угрозой срыва

Певец Сергей Лазарев пережил стресс, о чем рассказал поклонникам.

Накануне Сергей Лазарев выступил в Альметьевске на Дне нефтяника. Концерт прошел на "ура", однако он был под угрозой срыва. По словам 41-летнего артиста, он опоздал на самолет в Татарстан, и тому виной стал гаджет.

В недавней публикации в популярной социальной сети Лазарев рассказал, что перед сном как обычно установил будильник на смартфоне. Но утром из-за отключенного звука певец не услышал уведомление приложения. Как отметил артист, из-за этого он впервые в жизни проспал самолет. Но Сергею повезло, так как немного позднее был следующий рейс в Татарстан, и билеты были в наличии.

"[Это] провал меня как перфекциониста <...> Сегодня повезло, но могло не повести", – отметил исполнитель хита "В самое сердце".

Лазарев посоветовал всем тем, кому необходимо просыпаться очень рано, не сводить громкость звука на смартфоне к нулю. Мол, это очень опасно, когда нужно в срочном порядке оказаться в другом городе.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева назвала Сергея Лазарева "дрянью" после его шутки о ее возрасте. Это произошло на фестивале "Новая волна 2024" в Сириусе. Подробнее об этом рассказывали "Дни.ру".