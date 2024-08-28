Кудрявцева учинила Лазареву скандал на глазах у публики: Какая же ты дрянь!

На недавнем конкурсе "Новая волна" произошел неожиданный инцидент. Он привлек внимание зрителей и поклонников.



Телеведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев оказались в центре комичного конфликта, который стал ярким моментом мероприятия. Все началось с шутки Лазарева о возрасте Кудрявцевой, когда он, комментируя ее многолетнюю работу на конкурсе, сказал: "Она ведет "Новую волну" уже 20 лет".

Эта фраза вызвала немедленную реакцию со стороны Леры. В ответ на шутку она с улыбкой, но с явным намеком на недовольство, воскликнула: "Какая же ты дрянь, Сережа Лазарев! Напомни еще раз всем мой возраст!". Это заявление стало неожиданным для зрителей, ведь между артистами всегда царила дружеская атмосфера. Лера, хоть и шутя, показала, что тема возраста для нее все-таки чувствительна.

Сергей попытался сгладить неловкость и ответил шуткой, отметив, что Кудрявцевой всего 16 лет и что она начала вести конкурс в минус четыре года. Тем не менее, реакция Кудрявцевой вызвала обсуждение среди зрителей и в социальных сетях. Некоторые пользователи отметили, что такие шутки о возрасте могут быть неуместными, особенно когда речь идет о женщинах.

Кудрявцева, безусловно, является одной из самых известных телеведущих в России, и ее работа на "Новой волне" была отмечена множеством наград и признаний. Однако даже такие опытные артисты, как она, могут столкнуться с чувствительными темами, которые вызывают у них эмоции.