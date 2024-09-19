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Четверг 19 сентября

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Кудрявцева сделала заявление об отъеме "Телеграма" у находящегося под следствием Дурова

Кудрявцева сделала заявление об отъеме "Телеграма" у находящегося под следствием Дурова
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В последнее время внимание общественности приковано к российскому предпринимателю Павлу Дурову. По решению суда предприниматель вынужден оставаться на территории Франции.

Обсуждения личной жизни Дурова началось с появления его бывшей любовницы Ирины Болгар, которая утверждает, что воспитывает троих детей от Дурова. Эта новость вызвала бурные обсуждения, особенно когда сам бизнесмен на своей странице заявил, что у него якобы 100 детей, так как он ранее занимался донорством.

Однако на этом скандалы не закончились. В августе Дуров столкнулся с серьезными юридическими проблемами во Франции, где ему были предъявлены обвинения в нарушении законов в области кибербезопасности. После уплаты внушительного залога он был освобожден, но его личная жизнь продолжала оставаться под пристальным вниманием СМИ.

Недавно Ирина вновь вышла на связь, на этот раз с неожиданным требованием: она хочет получить права на мессенджер, созданный Дуровым. По ее словам, это необходимо для "обеспечения финансовой стабильности для нее и их детей", так как Павел якобы не выполняет своих обязательств. Это заявление стало очередным витком в их конфликте и привлекло внимание общественности.

Лера Кудрявцева. Фото: соцсети

В разборки вмешалась и популярная телеведущая Лера Кудрявцева. В своем блоге она выразила недоумение по поводу того, как Дуров относится к своим детям. "Ты богатый человек, и дети твои. Неужели реально пошел на принцип? Или это жадность?", — написала Лера.

Ведущая также сделала заявление о вероятности отъема активов "Телеграма" у Дурова. По ее мнению, шансы у Ирины Болгар сводятся к нулю. "Ясное дело, что "Телегу" она не отожмет (это смешно), как в принципе что-либо другое", — резюмировала она.

Шоу-бизнес в Telegram

19 сентября 2024, 12:55
Лера Кудрявцева. Фото: Феликс Грозданов
Телеграм-канал Леры Кудрявцевой✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Костенко на сносях, а Кудрявцева в гипсе: как звезды отметили День влюбленных

Скриншот: соцсети
Скриншот: соцсети
Наталья Подольская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алина Загитова. Фото: t.me/azagitova_official/1591

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