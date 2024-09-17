Модные бутики и дорогие рестораны: как Бородина балует младшую дочь

Как прошли похороны Маслякова Тесты Шаляпин похвалился богатой невестой Игры Сонник

Топ новостей недели

Крутой раскрыл семейную тайну Леонтьева: Жалел об этомКрутой раскрыл семейную тайну Леонтьева: Жалел об этом Родные и близкие потеряли 91-летнюю Татьяну ДоронинуРодные и близкие потеряли 91-летнюю Татьяну Доронину Страшно: съеденный раком 82-летний Масляков выглядит в гробу высохшим старикомСтрашно: съеденный раком 82-летний Масляков выглядит в гробу высохшим стариком Галкин* объявил о скором возвращении на телевидение: снова станет вести передачу о детяхГалкин* объявил о скором возвращении на телевидение: снова станет вести передачу о детях

Лента новостей

Вторник 17 сентября

09:30"Были на грани развода": откровения "фабриканта" Асташенка о взрослой жене и дочери 09:19Модные бутики и дорогие рестораны: как Бородина балует младшую дочь 06:19"Мутки в стиле 90-х": Дакота сообщила о столкновении с аферистами 03:43Никто не пришел: друзья принца Гарри забыли о его юбилее 00:06Почему Бледанс категорически отказалась становиться многодетной матерью 21:31Григорьев-Апполонов раскрыл свое истинное отношение к бывшей супруге 20:49"Так сложилась жизнь": Виктор Добронравов рассказал об отношениях с отцом и братом 18:13Осенний тест: как хорошо вы помните знаменитые стихотворения русских классиков 17:41Татьяна Брухунова поделилась интимным в день рождения мужа 16:52Ксения Бородина заявила о неизбежном: предстоит операция 16:37Федор Достоевский: грешник и развратник или гений? 16:02Покинувшая Россию Валерия воссоединилась со своим сыном 13:44Тест: угадай известную советскую книгу по первому предложению 12:33Варлей откровенно рассказала о перенесенной травме из-за жуткой травли 11:49Экскурсии, мастер-классы и кинопоказы: как прошли выходные в кинопарке "Москино" 10:33Известный продюсер объяснил тотальный провал пытавшегося создать семью Губина 09:39"Была агрессивна и не столь влиятельна": Соседов сорвал покров с личности Пугачевой 08:39"Обида у ребят осталась": Асташенок впервые озвучил причину ухода из группы "Корни" 08:08Воздержание вредно: Пугачева лично отвезла молодого фаворита за интимом к девушке в отель 06:42Зачем Анджелина Джоли носит меха в жару: найдено внятное объяснение 03:18Микки Рурку исполнилось 72 года: вспоминаем лучшие роли секс-символа с тяжелой судьбой 03:03Сальери против Моцарта: Гуськов и Добронравов разобрались в злодействе и гениальности 00:15Кардашьян выгуливала собаку Мадонны за ювелирные украшения 16:14Кто спит в одной постели с живущей без постоянных отношений Деми Мур 14:23В новом образе Брэда Питта разглядели тайное послание любовнице 12:19Тест: насколько хорошо вы помните столовые в СССР? 10:17Принцу Гарри исполнилось 40 лет: вспоминаем удивительные факты об одиозном члене королевской семьи 06:43Что смотреть после Венецианского кинофестиваля-2024: подборка лучших фильмов 03:17 66-летняя Шэрон Стоун показала фигуру в бикини вызвала ажиотаж 00:32Муж ушел к другой: как пережить разрыв и начать новую жизнь 19:22Умба: сказка на Белом море 16:37Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в гаджетах из СССР? 14:06Принц Уильям сделал важное заявление о завершении Кейт Миддлтон курса химиотерапии 12:31Все ради детей: эти звезды шоу-бизнеса сохранили связь с бывшими после развода 10:21Погрязшую во внутренних конфликтах Седокову отправили за помощью к специалисту 06:28Принц Гарри принял решение вернуться в Великобританию 03:27Седокова после расставания с мужем заявила о новой любви 00:11Волочкова впервые в жизни совершила страшный поступок: раскаивается 21:18Тест: угадай реплику героя советского фильма в сцене с вязанием 19:49Кушанашвили резко ответил Лель после известия о судебном иске 18:34"Сижу в шоке и реву": в жизни Кудрявцевой произошла трагедия 17:31Лишившаяся дорогой квартиры Долина не пришла на заседание суда 16:03Решетова вышла на связь после сенсационного заявления о ситуации с разводом Алсу 14:01Другой человек: Кравец изменилась до неузнаваемости. 13:40Виктория Дайнеко устроила публичный скандал 13:17Исповедь молодой Музы об отношениях с 98-летним Зацепиным, необходимости свадьбы и детях 11:59Волочкова набросилась на дочь Любови Успенской: Несчастная ведьма 09:25"Исключено!": Якубович запретил своим родным смотреть и обсуждать "Поле чудес" 09:10Тарасов шокировал поклонниц своим внешним видом: конкурент Бородиной 08:44Королева разбушевалась из-за родителей новоиспеченной невестки
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Модные бутики и дорогие рестораны: как Бородина балует младшую дочь

Модные бутики и дорогие рестораны: как Бородина балует младшую дочь
109

Ксения Бородина продолжает радовать свою младшую дочь Теону дорогими подарками. На этот раз девочка получила сумку от знаменитого бренда Prada.

Воспитывая двух дочерей — 15-летнюю Марусю и восьмилетнюю Теону, Ксения не скупится на подарки, особенно когда речь идет о младшей наследнице, которая с раннего возраста проявляет интерес к моде.

В недавнем выпуске шоу с Никитой Ефремовым Бородина поделилась, что старшая дочь Маруся не проявляет особого интереса к брендовым товарам. Девочка предпочитает разумно тратить деньги и часто покупает вещи на подаренные ей средства. Несмотря на наличие собственной карты, Маруся относится к финансам очень бережно и предпочитает экономить.

Ситуация с Теоной совершенно иная. Как рассказала Ксения, младшая дочь с раннего возраста была увлечена модой. "В семь лет у нее уже была сумочка Prada", — с улыбкой отметила телеведущая. По словам Бородиной, Теона знает, как "разводить" маму на подарки, особенно когда та находится в хорошем настроении. После приятного вечера в Европе, где они наслаждались устрицами и улитками, девочка смогла уговорить Ксению купить ей желанную сумку.

Ксения Бородина. Фото: Феликс Грозданов

Ксения сама не отказывается от брендовых товаров. В ее гардеробе можно найти сумку Birkin от Hermès, стоимость которой превышает миллион рублей. Однако получить такую вещь непросто: нужно пройти через длительный процесс ожидания и сделать крупные покупки в магазине.

Личная жизнь Бородиной также полна событий. Она вышла замуж за бизнесмена Юрия Будагова в 2008 году, а в 2009 году у них родилась дочь Маруська. Однако пара рассталась спустя три года. В 2015 году Ксения вышла замуж за предпринимателя Курбана Омарова, и в их семье появилась Теона. К сожалению, в 2021 году супруги также решили разойтись.

Шоу-бизнес в Telegram

17 сентября 2024, 09:19
Ксения Бородина. Фото: соцсети
Шоу Никиты Ефремова✓ Надежный источник

По теме

Ксения Бородина заявила о неизбежном: предстоит операция

Тарасов шокировал поклонниц своим внешним видом: конкурент Бородиной
Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

"Были на грани развода": откровения "фабриканта" Асташенка о взрослой жене и дочери

"Были на грани развода": откровения "фабриканта" Асташенка о взрослой жене и дочери
В Благовещенске продолжается Международный фестиваль театра и кино "Амурская осень". Его организаторами выступают правительство Амурской области и ООО "Год кино" при поддержке Министерства культуры России, Президентского фонда культурных инициатив и компании "Сибур". Среди участников этого года – призер первого сезоне телепроекта "Фабрика звезд" Александр Асташенок. С бывшим участником группы "Корни" поговорил корреспондент "Дни.ру". В этом году Александр Асташенок отмечает "фарфоровую" свадьбу – вместе с супругой он уже 20 лет.

"Мутки в стиле 90-х": Дакота сообщила о столкновении с аферистами

"Мутки в стиле 90-х": Дакота сообщила о столкновении с аферистами
Рита Дакота чуть не стала жертвой мошенничества на Бали. Это случилось когда певица решила приобрести виллу на этом экзотическом курорте. Знаменитость рассказала о своей неприятной ситуации в социальных сетях, где поделилась подробностями инцидента.

Никто не пришел: друзья принца Гарри забыли о его юбилее

Никто не пришел: друзья принца Гарри забыли о его юбилее
День рождения принца Гарри стал значимым событием, но не обошлось без горечи. В этом году он отметил свой юбилей в узком кругу семьи, и, к сожалению, ни один из его друзей не смог разделить с ним этот момент. Отсутствие поддержки со стороны близких, вероятно, стало для Гарри болезненным напоминанием о том, как изменились его отношения с окружающими.

Почему Бледанс категорически отказалась становиться многодетной матерью

Почему Бледанс категорически отказалась становиться многодетной матерью
Эвелина Бледанс приняла решение отказаться от идеи стать многодетной матерью. В свои 55 лет она уже является матерью двоих сыновей. Бледанс уже высказывала мысли о возможности рождения третьего ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения, но теперь эти планы остались в прошлом.

Григорьев-Апполонов раскрыл свое истинное отношение к бывшей супруге

Григорьев-Апполонов раскрыл свое истинное отношение к бывшей супруге
Андрей Григорьев-Апполонов поделился с журналистами подробностями личной жизни. Певец Андрей Григорьев-Апполонов, известный как "Рыжий" из группы "Иванушки International", раскрыл свое истинное отношение к супруге в разговоре с журналистами.

Выбор читателей

15/09ВскТест: насколько хорошо вы помните столовые в СССР? 16/09ПндВоздержание вредно: Пугачева лично отвезла молодого фаворита за интимом к девушке в отель 16/09Пнд"Так сложилась жизнь": Виктор Добронравов рассказал об отношениях с отцом и братом 15/09ВскКто спит в одной постели с живущей без постоянных отношений Деми Мур 15/09ВскПринцу Гарри исполнилось 40 лет: вспоминаем удивительные факты об одиозном члене королевской семьи 16/09ПндГригорьев-Апполонов раскрыл свое истинное отношение к бывшей супруге