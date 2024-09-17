Модные бутики и дорогие рестораны: как Бородина балует младшую дочь

Ксения Бородина продолжает радовать свою младшую дочь Теону дорогими подарками. На этот раз девочка получила сумку от знаменитого бренда Prada.



Воспитывая двух дочерей — 15-летнюю Марусю и восьмилетнюю Теону, Ксения не скупится на подарки, особенно когда речь идет о младшей наследнице, которая с раннего возраста проявляет интерес к моде.

В недавнем выпуске шоу с Никитой Ефремовым Бородина поделилась, что старшая дочь Маруся не проявляет особого интереса к брендовым товарам. Девочка предпочитает разумно тратить деньги и часто покупает вещи на подаренные ей средства. Несмотря на наличие собственной карты, Маруся относится к финансам очень бережно и предпочитает экономить.

Ситуация с Теоной совершенно иная. Как рассказала Ксения, младшая дочь с раннего возраста была увлечена модой. "В семь лет у нее уже была сумочка Prada", — с улыбкой отметила телеведущая. По словам Бородиной, Теона знает, как "разводить" маму на подарки, особенно когда та находится в хорошем настроении. После приятного вечера в Европе, где они наслаждались устрицами и улитками, девочка смогла уговорить Ксению купить ей желанную сумку.

Ксения сама не отказывается от брендовых товаров. В ее гардеробе можно найти сумку Birkin от Hermès, стоимость которой превышает миллион рублей. Однако получить такую вещь непросто: нужно пройти через длительный процесс ожидания и сделать крупные покупки в магазине.

Личная жизнь Бородиной также полна событий. Она вышла замуж за бизнесмена Юрия Будагова в 2008 году, а в 2009 году у них родилась дочь Маруська. Однако пара рассталась спустя три года. В 2015 году Ксения вышла замуж за предпринимателя Курбана Омарова, и в их семье появилась Теона. К сожалению, в 2021 году супруги также решили разойтись.