"Была агрессивна и не столь влиятельна": Соседов сорвал покров с личности Пугачевой

Сергей Соседов высказался о скандальной репутации Аллы Пугачевой. Он отметил, что певица обладала агрессивным характером и умела создавать вокруг себя множество мифов.



По словам известного критика, Пугачева часто любила запугивать своих недоброжелателей, но при этом ее интеллектуальные способности были не так велики, как она сама пыталась это представить.

Соседов подчеркнул, что хотя Примадонна действительно могла производить впечатление влиятельной личности, на самом деле она не была столь могущественной, как многие считали. "Да, она была агрессивна, но не столь влиятельна, как ей приписывают", — отметил критик. Он добавил, что артистка часто использовала тактику устрашения, но лишь в отношении тех, кто мог на это повестись. "Она пускала пыль в глаза, и этому ее научил второй муж, режиссер Александр Стефанович", — пояснил Соседов.

Интересно, что подобные высказывания о Пугачевой не новы. Ранее продюсер Степан Разин, который работал с многими культовыми артистами 90-х годов, также делился своими воспоминаниями о взаимодействии с Примадонной. В частности, он рассказал о том, как однажды его газета "МУЗОН" опубликовала статью, в которой критиковался голос Пугачевой.

Это вызвало бурную реакцию со стороны певицы. Она позвонила Разину и пообещала "закопать" его, если он не уберет публикацию. При этом разговор был насыщен ненормативной лексикой.



