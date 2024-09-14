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Суббота 14 сентября

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Принц Уильям сделал важное заявление о завершении Кейт Миддлтон курса химиотерапии

Принц Уильям сделал важное заявление о завершении Кейт Миддлтон курса химиотерапии
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Принц Уильям недавно посетил западный Уэльс. Это произошло всего через день после того, как Кейт Миддлтон сделала важное заявление о завершении курса химиотерапии.

В своем трогательном видео Кейт сообщила о том, что она находится в ремиссии после борьбы с раком. Это известие стало значимым моментом не только для их семьи, но и для поклонников, которые поддерживали ее на протяжении всего лечения.

Во время своего визита в школу Swiss Valley Community в Лланелли принц Уильям выглядел расслабленным и довольным. Он был одет в голубую рубашку и вишневый галстук, что придавало ему более неформальный вид. Местные жители собрались, чтобы поприветствовать королевского гостя, несмотря на прохладную погоду. Один из них, 74-летний Полин Томас, поздравил Уильяма с тем, что его жена успешно завершила лечение. Принц ответил: "Это хорошие новости, но впереди еще долгий путь", подчеркивая важность продолжения поддержки и заботы.

Поклонники Кейт передавали открытки и письма с добрыми пожеланиями, и Уильям с улыбкой пообещал доставить их адресату. Он также встретился с учениками, участвовавшими в молодежном фестивале валлийского языка, среди которых была десятилетняя Руби Дэвис, победительница конкурса. Принц поделился, что использует приложение для изучения валлийского языка, что вызвало одобрение у присутствующих.

Визит принца состоялся менее чем через 24 часа после того, как Кейт опубликовала интимное семейное видео, в котором запечатлены их дети — Джордж, Шарлотта и Луи, а также родители Кейт. Она выразила намерение постепенно возвращаться к своим королевским обязанностям после тяжелых девяти месяцев лечения. Это заявление стало символом надежды и нового начала для всей семьи.

Шоу-бизнес в Telegram

14 сентября 2024, 14:06
Кейт Миддлтон. Кадр: YouTube
Daily Mail✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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