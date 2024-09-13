"Сижу в шоке и реву": в жизни Кудрявцевой произошла трагедия

Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками своей личной трагедией. Скончался близкий человек ведущей.



Кудрявцева сообщила, что умер ее любимый зять. Это стало шоком для многих поклонников и друзей телеведущей. Дмитрий Жуков, руководитель пресс-службы Центра управления полетами (ЦПК), ушел из жизни в возрасте 57 лет. Он был бывшим мужем сестры Леры, Оксаны, и занимал важное место в ее жизни.

По словам Кудрявцевой, Дмитрий только вчера вернулся с Байконура, где он работал. Его внезапная смерть стала настоящим ударом для семьи и близких. Лера призналась, что не может прийти в себя от горя: "Я сижу в шоке. Реву. Есть люди, которые очень дороги. Дима был одним из них", — написала она, выражая свою боль и утрату.

Дмитрий Жуков не только был зятем Кудрявцевой, но и человеком, который оставил яркий след в ее жизни. Актриса вспомнила, как благодаря ему провела много времени в Звездном городке, где он делился своими знаниями о космосе и рассказывал увлекательные истории. "Он был умнейшим человеком с потрясающим чувством юмора", — отметила телеведущая.

Смерть Дмитрия стала неожиданной и непредсказуемой. Лера подчеркнула, что всего лишь накануне он был в добром здравии и полон жизни. "57 лет… Просто вчера был на Байконуре. А сегодня его нет", — резюмировала она, не веря в произошедшее.