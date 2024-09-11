Светящийся от счастья 55-летний певец Данко стал отцом

В начале этого года известный артист Данко связал себя узами брака с диджеем Марией Силуяновой. Сегодня в их жизни произошло радостное событие – у пары родился сын.



Эта новость стала настоящим сюрпризом для поклонников. Дело в том, что Мария до последнего момента не делилась информацией о своей беременности.

Сегодня Данко поделился в своем блоге трогательной новостью: "У меня родился сын! Ура!", — радостно сообщил 55-летний певец. Сразу после этого публикации в комментариях началась настоящая волна поздравлений.

Интересно, что у Марии Силуяновой уже есть сын от предыдущих отношений, а у Данко — две дочери. Несмотря на то что пара сталкивалась с негативом и недовольством со стороны общественности, они смогли преодолеть все трудности и построить крепкие отношения. В прошлом Мария даже сомневалась в том, что сможет выйти замуж за артиста, который долгое время оставался холостяком.

"Данко — закоренелый холостяк. Он никогда не женился на своих избранницах, даже на Наталии, матери его дочерей. И у меня не было цели выходить замуж", — делилась она в одном из интервью. Мария подчеркивала свою самодостаточность и уверенность в себе, считая, что многие женщины стремятся к браку из-за низкой самооценки. Она заявляла: "Мне наплевать на чужие мнения. Я сама всего добиваюсь и не нуждаюсь в мужчинах для подтверждения своей значимости".



