Уехала от плохих воспоминаний: бывшая жена Джигарханяна готовится к новоселью

Правда о браке Петросяна и Брухуновой Тесты Харламов готовится стать отцом во второй раз Игры Сонник

Топ новостей недели

Беда в семье Кончаловского: с Юлией Высоцкой произошло несчастьеБеда в семье Кончаловского: с Юлией Высоцкой произошло несчастье Могила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге Могила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге Теперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре МосквыТеперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре Москвы Зачем Абрамов пытается ограничить доступ Алсу к их совместному имуществу в ходе разводаЗачем Абрамов пытается ограничить доступ Алсу к их совместному имуществу в ходе развода

Лента новостей

Пятница 9 августа

12:21"Ты сволочь и хамка!": Алла Пугачева отчитала упершуюся Катю Семенову 12:05Уехала от плохих воспоминаний: бывшая жена Джигарханяна готовится к новоселью 11:31Уехавшая из России Кудрявцева шокировала народ зарослями в деликатных местах 10:15Нуждающаяся в финансовой помощи Дана Борисова нашла тайного покровителя 09:30С молодой невестой Лепса случилось ужасное во время отдыха в Европе 09:16Куда сходить в Москве: афиша с 9 по 17 августа 06:53Развод Бена Аффлека и Дженнифер Лопес назвали самым дорогим в истории 03:42Жизнь отказавшейся от макияжа Памелы Андерсон кардинально изменилась 00:16Найдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт Миддлтон 21:28Команда мэра Москвы сформировала единую программу на выборах в МГД 21:22Поддержку участников спецоперации обсудили на конференции московской "Единой России" 20:49Народ бьет тревогу! Екатерина Варнава ужасает худобой – фото 19:45Тест: насколько хорошо вы помните фильм "Где находится нофелет?" 19:08Вернувшуюся после трагедии Натали заподозрили в плагиате 19:07Волочкова призвала пьяных артистов к совести: Позорище 17:51Мечтающая о родине Пугачева посмеялась над россиянами 17:28Сыгравший свадьбу Харламов готовится стать отцом во второй раз 17:0229-летняя Лиза Арзамасова родила второго ребенка от Ильи Авербуха 16:39Теперь все ясно: вот на чем держится брак Петросяна и Брухуновой 16:08Почти разведенная Алсу покрыла голову: пришлось подчиниться 15:55В Курск направлены дополнительные медицинские бригады из Москвы – Собянин 15:39Будущее медицины, образования и соцсферы: что покажут гостям форума-фестиваля "Москва 2030" 14:47Тест для внимательных: угадайте советский фильм по кадру с мотоциклом 14:02Пугачева нашла решение проблемы с простаивающей без покупателей роскошной дачей 13:54Принимаемые Мосгордумой законы позволяют улучшать жизнь в городе – экс-спикер 12:54Прокатиться по скоростной магистрали можно на форуме-фестивале "Москва 2030" 11:50У вернувшейся в Москву Бузовой начались проблемы со здоровьем 09:55Появившаяся на публике в обтягивающем наряде Милявская произвела фурор 08:58Харламов и Ковальчук устроили настоящую свадьбу с пышным торжеством и гостями: фото утекли в Сеть 06:17Враждующие принц Гарри и принц Уильям встретятся лицом к лицу на похоронах 03:36Дженнифер Лопес крепко приложили за появление на публике с неприлично дорогой вещью 00:21Стас Садальский отмечает 73-летие: вспоминаем яркие моменты из жизни артиста 21:38"Пошел по рукам": Киркорова нашли связанным во время утех на катере 20:46Лерчек призналась, когда закончится их с Артемом Чекалиным "спектакль с разводом" 20:16У нового возлюбленного Бородиной до сих есть связь с бывшей 19:45Тест по советскому фильму "Не могу сказать прощай" 19:13"Будем мочить в сортире": проигравшая Успенская угрожает обиженному Киркорову 18:55Нашла мужика в необычном месте: Самбурская раскрыла место знакомства с возлюбленным 18:18"Девке крышу снесло": народ освистал снявшую бюстгальтер перед камерой Нюшу 18:09Риск сепсиса с летальным исходом: 75-летняя Алла Пугачева тяжело больна 17:50Подозреваемый в измене Галустян вернулся в семью ради детей 17:29Улетевший из-за неблагоприятной ситуации Буйнов раскрыл свое местонахождение: Кайф 17:04МакSим пришлось оправдываться за свое нелепое поведение на публике 16:35Шок: скрытная Рита Дакота готовится к родам – страшно и сложно 16:09Себя не бережет: состояние 58-летней Натальи Штурм резко ухудшилось 15:53Готовящийся в пятый раз стать отцом Тарасов решился на страшное 15:34Московские врачи окажут помощь пострадавшим в Курской области – Собянин 14:31На краю могилы: обнародовано кладбищенское фото Ширвиндта со свечкой в руке 14:09Чем московские предприниматели помогают участникам СВО и их близким 13:40Губернатор Подмосковья объявил о помощи жителям Курской области
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Уехала от плохих воспоминаний: бывшая жена Джигарханяна готовится к новоселью

Уехала от плохих воспоминаний: бывшая жена Джигарханяна готовится к новоселью
100

Про Виталину Цымбалюк-Романовскую долгое время не было ничего слышно. Казалось, пианистка ушла в тень и живет незаметно. Оказалось, что все это время она занималась переездом.

"Я давно мечтала купить квартиру в новом ЖК, – рассказала бывшая жена Армена Джигарханяна в интервью "Дни.ру". – Мечтала сделать там ремонт по своему вкусу, потому что до сих пор я жила там, где меня не все устраивало и ассоциировалось с плохими воспоминаниями".

В итоге Цымбалюк-Романовская купила просторную квартиру в комплексе бизнес-класса с выходом на набережную в районе Покровское-Стрешнево. Там удачное местоположение – до центра на машине можно добраться всего за 20 минут. К тому же, это близко к району, где после переезда из Киева жили родители пианистки и для неё это связано с теплыми воспоминаниями.

"Все квартиры продавались уже под отделку, и сейчас я занимаюсь выбором плитки, напольного покрытия, сантехники, придумываю дизайн – радуется Виталина. – Надеюсь, в ноябре уже отмечу новоселье. У меня будет кухня-гостиная, две спальни и просторная гардеробная". В отделке Виталина решила отталкиваться от стиля "лофт" и немного разбавить его классикой. С ее отменным вкусом в успехе можно не сомневаться!

Напомним, Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей женой актера театра и кино Армена Джигарханяна. Их брак продлился с 25 февраля 2016 по 27 ноября 2017 года.

Телеграм канал

9 августа 2024, 12:05
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Выступление пианистки Цымбалюк-Романовской на вечере памяти довело до слез вдову Грачевского

Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

По теме

"Мы никогда не предохранялись": откровения Цымбалюк-Романовской о сексе с любвеобильным Джигарханяном
Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

"Ты сволочь и хамка!": Алла Пугачева отчитала упершуюся Катю Семенову

"Ты сволочь и хамка!": Алла Пугачева отчитала упершуюся Катю Семенову
Катя Семенова дважды участвовал в "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой, была вхожа к ней в дом. Об отношения к Примадонне сегодня ее коллега по сцене откровенно рассказала корреспонденту "Дни.ру". "Мы познакомились с Аллой Борисовой очень много лет назад, – говорит Катя Семенова.

Уехавшая из России Кудрявцева шокировала народ зарослями в деликатных местах

Уехавшая из России Кудрявцева шокировала народ зарослями в деликатных местах
Лера Кудрявцева снова привлекла внимание общественности. Знаменитость показала себя в бикини, и на этот раз сделала это с особым юмором. Ведущая популярного шоу "Секрет на миллион" решила обыграть недавние скандалы, связанные с Олимпийскими играми, и удивила своих поклонников необычным образом.

Нуждающаяся в финансовой помощи Дана Борисова нашла тайного покровителя

Нуждающаяся в финансовой помощи Дана Борисова нашла тайного покровителя
Дана Борисова поделилась подробностями о своей личной жизни. Она, по словам ведущей, наполнилась приятными событиями. У Даны появился новый поклонник, который на три года младше ее и живет в Лондоне.

С молодой невестой Лепса случилось ужасное во время отдыха в Европе

С молодой невестой Лепса случилось ужасное во время отдыха в Европе
Недавнее путешествие невесты известного певца Григория Лепса обернулось ужасным инцидентом. Аврора Киба рассказала о том, что ее обокрали в Ницце. "Не успела приземлиться и доехать домой, как оранжевый пакет уже украли — вот вам и Ницца.

Развод Бена Аффлека и Дженнифер Лопес назвали самым дорогим в истории

Развод Бена Аффлека и Дженнифер Лопес назвали самым дорогим в истории
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес в очередной раз оказались в центре внимания. На этот раз не из-за романтических моментов, а из-за слухов о громком разводе. По информации инсайдеров, их расставание может стать "самым дорогим разводом в истории".

Выбор читателей

07/08СрдРиск сепсиса с летальным исходом: 75-летняя Алла Пугачева тяжело больна 08/08ЧтвТеперь все ясно: вот на чем держится брак Петросяна и Брухуновой 07/08Срд"Пошел по рукам": Киркорова нашли связанным во время утех на катере 08/08ЧтвСтас Садальский отмечает 73-летие: вспоминаем яркие моменты из жизни артиста 07/08СрдПодозреваемый в измене Галустян вернулся в семью ради детей 08/08ЧтвВраждующие принц Гарри и принц Уильям встретятся лицом к лицу на похоронах