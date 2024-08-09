Уехала от плохих воспоминаний: бывшая жена Джигарханяна готовится к новоселью

Про Виталину Цымбалюк-Романовскую долгое время не было ничего слышно. Казалось, пианистка ушла в тень и живет незаметно. Оказалось, что все это время она занималась переездом.



"Я давно мечтала купить квартиру в новом ЖК, – рассказала бывшая жена Армена Джигарханяна в интервью "Дни.ру". – Мечтала сделать там ремонт по своему вкусу, потому что до сих пор я жила там, где меня не все устраивало и ассоциировалось с плохими воспоминаниями".



В итоге Цымбалюк-Романовская купила просторную квартиру в комплексе бизнес-класса с выходом на набережную в районе Покровское-Стрешнево. Там удачное местоположение – до центра на машине можно добраться всего за 20 минут. К тому же, это близко к району, где после переезда из Киева жили родители пианистки и для неё это связано с теплыми воспоминаниями.

"Все квартиры продавались уже под отделку, и сейчас я занимаюсь выбором плитки, напольного покрытия, сантехники, придумываю дизайн – радуется Виталина. – Надеюсь, в ноябре уже отмечу новоселье. У меня будет кухня-гостиная, две спальни и просторная гардеробная". В отделке Виталина решила отталкиваться от стиля "лофт" и немного разбавить его классикой. С ее отменным вкусом в успехе можно не сомневаться!

Напомним, Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей женой актера театра и кино Армена Джигарханяна. Их брак продлился с 25 февраля 2016 по 27 ноября 2017 года.