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Воскресенье 4 августа

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Почему Брэд Питт винит Анджелину Джоли в травмировании сына при опасном ДТП

Почему Брэд Питт винит Анджелину Джоли в травмировании сына при опасном ДТП
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В жизни знаменитостей часто происходят события, которые становятся предметом общественного обсуждения и порой даже скандалов. Одним из таких случаев стал недавний инцидент с Паксом Тьеном, приемным сыном Анджелины Джоли и Брэда Питта.

Авария, едва не унесшая жизнь 20-летнего молодого человека, потрясла не только его семью, но и всех, кто следит за жизнью звездной пары. Брэд Питт был в ужасе, когда узнал о случившемся, и, по словам инсайдеров, он считает, что виновата в этом именно Джоли.

После аварии Пакс Тьен оказался в больнице без сознания, и его состояние вызывало серьезные опасения. Когда молодой человек пришел в себя, он жаловался на сильную головную боль, что лишь усилило тревогу Брэда. Он не мог посетить сына в больнице, чтобы поддержать его и обнять — это обстоятельство добавляло горечи к его переживаниям. Питт осознал, что их отношения с детьми, особенно с Паксом, находятся на грани разрыва. Инсайдеры утверждают, что актер винит Анджелину в том, что она настроила детей против него.

Особое негодование Брэда вызвали обстоятельства аварии. Пакс Тьен катался на электрическом мотоцикле без защитного шлема, что могло стать причиной трагедии. По информации источников, это не первый случай, когда молодой человек игнорировал правила безопасности. В СМИ появлялись фотографии Пакса, выполняющего трюки на своем мотоцикле без шлема, и Джоли, как мать, должна была это заметить и предпринять меры. Брэд считает, что если бы она уделила больше внимания безопасности сына, возможно, трагедии удалось бы избежать.

Отношения Брэда с детьми начали портиться еще в 2016 году после развода с Анджелиной. За время, проведенное с матерью, трое старших детей — Мэддокс, Пакс и Захара — стали дистанцироваться от отца. Шайло даже подала документы на изменение фамилии, желая убрать упоминание о Питте. Единственными детьми, которые пока продолжают общаться с отцом, остаются близнецы Вивьен и Нокс. Однако даже Вивьен предпочла оставить только фамилию матери в афише театральной постановки.

В этой непростой ситуации Брэд Питт переживает не только страх за здоровье сына, но и глубокую печаль из-за разрушенных отношений с детьми. Он считает Анджелину ответственным за то, что их семья распалась и что его дети оказались в опасности. Это происшествие стало для него не только физическим испытанием, но и эмоциональным кризисом, который требует времени.

Телеграм канал

4 августа 2024, 06:07
Брэд Питт. Фото: соцсети
Daily Mail✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Джоли, Билан и Лолита: кто из звезд шоу-бизнеса одолел депрессию

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