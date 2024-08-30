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Пятница 30 августа

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ТЕСТ: Как хорошо вы помните советский фильм "Пес Барбос и необычный кросс"

ТЕСТ: Как хорошо вы помните советский фильм "Пес Барбос и необычный кросс"
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Веселый тест по комедийной короткометражке СССР.

Все знают любимую троицу советского кинематографа Труса, Балбеса и Бывалого. Но не каждый вспомнит, откуда они взялись. Кто же на самом деле придумал эти характеры и так удачно подобрал героев? Молодой Леонид Гайдай, задумав короткометражный фильм "Пес Барбос и необычный кросс" дал жизнь знаменитой тройки актеров, которая покорила зрителя своим юмором и обаянием.

Фото: кадр из фильма "Пес Барбос и необычный кросс"

Предлагаем вспомнить об очередном приключении знакомых героев в картине, которая сделала их знаменитой во всем мире.

ВОПРОСЫ

1. Кто был автором фельетона, на основе которого снят этот фильм?

А. Степан Олейник

Б. Юрий Олеша

В. Евгений Петров

2. На берегу какой реки снималась картина?

А. Истра

Б. Яуза

В. Киржач

3. За каким занятие зритель застал Труса, Балбеса и Бывалого?

А. Охота

Б. Ловля рыбы

В. Сбор грибов

4. Какое настоящее имя носил цирковой пес, сыгравший главную роль?

А. Каштанка

Б. Зевс

В. Брех

5. Кого повстречали герои короткометражки?

А. Мальчика с корзинкой

Б. Пожилого рыбака

В. Инспектора рыбнадзора

6. Что хотели использовать герои фильма для ловли рыбы?

А. Динамит

Б. Сети

В. Удочки

7. Где троица спряталась от собаки?

А. В яме

Б. В речке

В. На дереве

ОТВЕТЫ

1. А. Степан Олейник

2. А. Истра

3. Б. Ловля рыбы

4. В. Брех

5. Б. пожилого рыбака

6. А. Динамит

7. В. На дереве

Телеграм канал

30 августа 2024, 03:06
Фото: кадр из фильма "Пес Барбос и необычный кросс"
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

[ТЕСТ] на знание фильма "Вокзал для двоих": пройдут только настоящие киноманы

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
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Фото: кадр из фильма
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