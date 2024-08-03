"Я так счастлива": беременная Погребняк объявила о долгожданном событии

В семье блогерши и бизнесвумен Марии Погребняк произошла радость.

Мария Погребняк – многодетная мать. От известного футболиста Павла Погребняка, с которым 35-летняя блогерша развелась в прошлом году, она родила трех сыновей. Самому старшему, Артему, в этом году исполнилось 17 лет, в этом году юноша окончил школу.

А недавно в семье произошло долгожданное событие: Артем поступил в университет. Об этом телезвезда объявила в своем блоге в популярной социальной сети, разместив снимок, на котором запечатлена вместе со старшим наследником. "Я как мама так счастлива", – написала Мария.

Погребняк уточнила, что ее сын будет учиться в Московском государственном университете благодаря успешно пройденным вступительным испытаниям. "Артем сдал внутренний экзамен по математике", – сообщила знаменитость. По ее словам, юноша поступил на факультет Высшая школа бизнеса. Подписчики Погребняк поздравили ее сына с важным событием и пожелали успешной учебы.

Напомним, в настоящий момент Мария Погребняк ждет четвертого ребенка. Отцом станет нынешний возлюбленный блогерши, бизнесмен Игорь Головинский. Новые отношения знаменитость долго не скрывала. Беременность для пары стала приятной неожиданностью.