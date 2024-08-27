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Вторник 27 августа

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Ольга Орлова без фильтров ужаснула подписчиков

Ольга Орлова без фильтров ужаснула подписчиков
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Ольга Орлова опубликовала видео в соцсети.

Экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова является активным пользователем соцсети. В своем блоге она часто делится с фолловерами полезными советами, подробностями личной жизни и отвечает на вопросы. Также всем известно, что чувства юмора певице не занимать. Она постоянно снимает веселые ролики и веселит своих поклонников.

Накануне Ольга Орлова без фильтров ужаснула подписчиков. Она опубликовала видео, в котором появилась сначала в виде морщинистой женщины, а потом якобы спохватилась и включила фильтр. Подпись гласила: "Когда забыла включить фильтр". Поклонники исполнительницы оценили ее порыв и посмеялись от души.

К слову, звезда всегда прекрасно выглядит, поскольку не отказывается от услуг косметолога. Кроме того, недавно она рассказала, что всегда приглашает специалиста для укладки своих волос, с которыми сама не справляется.

Напомним, в 2021 году Ольга во второй раз вышла замуж за бизнесмена Валерия, который на 10 лет старше певицы. Она не раз признавалась, что ей очень повезло с супругом, называла его понимающим человеком. В 2023 году у пары родилась дочь Анна.

Сейчас Орлова в основном занимается семьей, но недавно, отвечая на вопросы подписчиков, не исключила возможность возобновления карьеры. На предложение вернуть рубрику с песнями, Орлова уточнила, стоит ли ей записать новый трек.

Телеграм канал

27 августа 2024, 08:35
Ольга Орлова. Фото: соцсети / @olgaorlova1311
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Орлова, Катина, Лайвли и другие знаменитости, которые родят в 2023 году

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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