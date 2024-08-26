"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a

Народный артист РСФСР Евгений Петросян был удивлен увиденным на шоу Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN.

Недавно юморист Евгений Петросян вместе со своей молодой женой Татьяной Брухуновой посетил концерт SHAMAN'a в Сочи. Супруги рассказали о досуге в своих аккаунтах в популярной соцсети. В частности, 78-летний артист рассказал, что остался под большим впечатлением от шоу.

Евгений Ваганович обратил внимание, что зал был переполнен молодыми людьми, демонстрирующими любовь к Родине. Кроме того, Петросяна шокировало то, что толпа в унисон пела гимн России на эстрадном концерте. И народ не просто исполнял данную композицию, а искренне радовался происходящему, заметил артист. "Первый раз [это] вижу", – отметил юморист.

Также Петросян, оказавшись в гримерке Ярослава Дронова, попросил того добавить в свой репертуар побольше лирических песен, поскольку, например, композиция о маме, написанная Максимом Фадеевым, звучит весьма трогательно и не оставляет никого равнодушным. Дескать, весь зал прослезился.

Побывав на концерте SHAMAN'a, Евгений Петросян признался, что патриотическая молодежь с осмысленными лицами вселила в него уверенность в завтрашнем дне. Дескать, все в нашей стране будет хорошо.