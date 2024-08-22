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Четверг 22 августа

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Дженнифер Лопес официально подала на развод с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес официально подала на развод с Беном Аффлеком
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История любви Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, которая когда-то вдохновляла миллионы, подошла к печальному завершению. 55-летняя актриса подала документы на развод.

Известно, что Дженнифер подала заявление 20 августа, указав официальную дату расставания с Беном — 26 апреля. Интересно, что артистка решила обойтись без помощи адвокатов, что может свидетельствовать о том, что развод проходит без особых конфликтов.

Однако отсутствие брачного контракта создает определенные сложности: все доходы пары за последние два года теперь считаются общей собственностью, что может вызвать дополнительные споры в будущем. По информации источника, Дженнифер не намерена требовать супружеской поддержки и попросила судью отказать в ней обеим сторонам.

Несмотря на то что Джей Ло все еще живет в совместном особняке с Беном, она активно ищет новое жилье. Это решение может стать началом новой главы в ее жизни, позволяя ей двигаться вперед после разрыва.

Бен Аффлек, в свою очередь, уже несколько месяцев назад переехал в новый дом, который находится неподалеку от его бывшей жены Дженнифер Гарнер. Этот шаг говорит о том, что актер стремится к стабильности и хочет создать комфортные условия для своих детей.

Развод Дженнифер Лопес и Бена Аффлека стал неожиданным поворотом в их истории, которая началась еще в начале 2000-х. Их отношения всегда привлекали внимание общественности, и теперь многие задаются вопросом: что же пошло не так? Впрочем, несмотря на завершение этого этапа, поклонники надеются, что оба артиста найдут свое счастье и смогут продолжить свои карьеры.

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22 августа 2024, 03:32
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: соцсети
Daily Mail✓ Надежный источник

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