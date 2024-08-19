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Понедельник 19 августа

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Жесткие условия и строгие требования: вскрылись нелицеприятные данные о Малахове

Жесткие условия и строгие требования: вскрылись нелицеприятные данные о Малахове
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На российском телевидении массовка играет важную роль в создании атмосферы и поддержании интереса к различным ток-шоу и развлекательным программам. Однако, как показывает практика, такая работа не всегда приносит значительный доход.

Участники ток-шоу "Малахов" получают всего 500 рублей за четыре часа съемок. Это одна из самых низких ставок на телевидении, что вызвало недовольство у многих.

По данным KP.ru, молодежь может рассчитывать на немного большее — 800 рублей, но отбор по-прежнему строгий. Претенденты должны соответствовать определенным критериям внешности и выглядеть привлекательно. Одежда также должна быть в деловом стиле, что добавляет дополнительные требования к участникам. Смена длится четыре часа, но иногда съемки затягиваются, и зрителям приходится проводить на площадке значительно больше времени.

Сравнивая с другими проектами, можно отметить, что за участие в шоу Елены Малышевой платят уже 1000 рублей, но и здесь смена длится шесть часов. Некоторые участники массовки отмечают, что в последние годы гонорары немного увеличились, хотя незначительно.

Фото: Андрей Малахов

Например, за два года оплата за участие в ежедневных телепередачах возросла с 500 до 600 рублей. Однако даже при этом многие жалуются на то, что за такие деньги им иногда приходится сидеть на площадке до десяти часов. Это создает дискомфорт и заставляет задуматься о целесообразности участия в подобных проектах.

Проблемы с оплатой труда в массовке поднимают важные вопросы о справедливости и уважении к труду людей, которые делают телевизионные шоу более привлекательными для зрителей. Несмотря на свои усилия, массовка зачастую остается в тени и не получает должного признания.

Телеграм канал

19 августа 2024, 13:26
Андрей Малахов. Фото: Феликс Грозданов
KP.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Розенбаум, Малахов, Билан: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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