Мы все знаем Андрея Малахова как талантливого телеведущего, шоумена и писателя, живущего в самом центре Москвы близ Храма Христа Спасителя. Но прописан он совсем в другом месте – за 1330 километров от столицы. И этого было его принципиальное решение.

Андрей Малахов родился в Апатитах Мурманской области. Тут же учился в общеобразовательной и музыкальной школах. А, уехав в Москву и став звездой телеэкрана, свою малую Родину не забыл. И сегодня делает все, чтобы город детства становился красивее, уютнее, чище, комфортнее, приятнее для жителей и привлекательнее для туристов.

"Я памятник себе воздвиг нерукотворный" – этой цитатой из Александра Пушкина можно описать трепетное отношение Малахова к Апатитам. Жители с удовольствием рассказывают, что благодаря Андрею в городе появились комфортные теплые остановки и галерея современного искусства, работает программа восстановления советского монументального наследия – мозаик, барельефов и неоновых вывесок. Малахов делает из Апатит модное туристическое место. А теперь тут есть еще и свой кинофестиваль – благодаря поддержке Малахова тут открылся Первый фестиваль современного художественного и документального кино в жанре фильмов-портретов "Талант".

Лучшие фильмы страны, актерские мастер-классы, концерты и творческие встречи – для жителей это все бесплатно. Плюс это возможность увидеть суперзвезд – в Апатиты и соседний Кировск приехали Катя Семенова, Наталья Варлей, Юрий Назаров, Светлана Тома, Ирина Лачина, Никита Малинин... Что характерно, живут артисты в принадлежащем Андрею Малахову гостинице-санатории "Изовела". И их тут носят на руках! Это одно из самых популярных мест отдыха в Мурманской области.

Важная деталь: несколько лет назад Андрей Малахов принципиально отказался от московской прописки – он зарегистрировался в родных Апатитах. Налоги, соответственно, он тоже платит там, чтобы любимый город становился еще прекраснее. Среди жителей даже бытует легенда, что у стелы в форме улыбающегося минерала апатита на въезде город идеальные белые зубы как у самого Малахова.

А когда Малахов уходил с Первого канала и покидал программу "Пусть говорят", то одно из зеркал, украшавших студию, подарил любимым Апатитам. Сегодня оно украшает холл городской библиотеки – одного из самых модных мест города. Сотрудники этим подарком гордятся и говорят: "Это – от нашего Андрея".

Он здесь – народный герой и кумир.