Светящаяся от счастья Бабкина с молодым фаворитом показала малыша и произвела фурор

Долина стала жертвой мошенников Тесты Меладзе может возобновить концерты в России Игры Сонник

Топ новостей недели

Теперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре МосквыТеперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре Москвы Теперь все ясно: вот на чем держится брак Петросяна и БрухуновойТеперь все ясно: вот на чем держится брак Петросяна и Брухуновой "Дайте дожить свой век": Кудрявцева молит о спасении от страшной болезни"Дайте дожить свой век": Кудрявцева молит о спасении от страшной болезни Найдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт МиддлтонНайдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт Миддлтон

Лента новостей

Четверг 15 августа

18:29Дочь Киркорова во время отдыха сделала сенсационное заявление о матери 18:10Посвященный пионерскому движению винтажный маркет открылся на Чистопрудном бульваре 17:25Светящаяся от счастья Бабкина с молодым фаворитом показала малыша и произвела фурор 17:02В "Сколкове" установили огромный ноутбук в рамках форума-фестиваля "Москва 2030" 16:43Андрей Воробьев сообщил о скором открытии двух общественных пространств и веломаршрута в Дубне 16:41Бесплатные показы и экскурсии: что ждет гостей Московской недели кино 16:00Московский универмаг российских дизайнеров "Лето": тренды и предпочтения покупателей 15:42Забиравшая у Долиной деньги для мошенников женщина заговорила в полиции: Подставили 15:31На форуме-фестивале "Москва 2030" проходят встречи с участниками СВО 14:02"За деньги да": обнищавший за границей Галкин* продался российским богачам 13:30Тест: узнайте советский мультфильм по одному кадру 13:25На проекте Рувики появилась статья, посвященная выборам в Мосгордуму 12:02Москва: ТОП-5 развлечений на выходных 11:53В Москве протестируют все способы голосования 23 августа 11:42Для участников СВО подготовили экскурсионную программу в рамках "Москвы 2030" 11:36Катя Гордон назвала истинную причину развода Алсу: больше года скрывала правду 10:4852-летняя Марина Федункив беременна 10:01Всплыла жестокая правда: вот почему дочь Долиной не вмешалась в аферу с квартирой 09:49Оторвался тромб: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему Лазареву 09:08Россияне скорбят: стало известно о смерти Кончаловского 08:4863-летняя Катя Семенова откровенно рассказала о наступлении у нее "бабкиных дней" 06:05Названа настоящая причина ненависти Пугачевой к Шаману 03:22Бородина прочит своей дочери карьеру модели 00:17Химические пилинги летом – а можно ли? 22:19"Хочу кричать": чудом оставшаяся в живых Боня сообщила о пугающих планах 21:56Все как у Долиной: семья Пригожина потеряла квартиру из-за действий мошенников 20:49Кудрявцева откровенно рассказала о последствиях перенесенной операции: Жесть 20:46Асфальт на участке Тверской улицы заменят по технологии бесшовной укладки 20:29"Дом-2" в шоке от Агаповой: "Флирт – это нормально!" 20:18"Набедокурил": Ефим Шифрин остался без денег из-за постыдного поступка 20:05Адвокат заявил о желании Абрамова сохранить семью с Алсу на фоне бракоразводного скандала 19:16"Это очень опасная штука": Девятова рассказала о зависимости SHAMAN'a 19:02В принципиальном конфликте семьи покойного Шатунова и Разина поставлена жирная точка 18:19Волочкова прошлась по россиянам из-за слов о квартире Долиной: Сидят в своих трущобах 17:58Счета заблокированы: у Веры Сотниковой серьезные проблемы 17:05Москвичи отправили пострадавшим в Курской области более 4 млн рублей 16:45Диагноз скрывать не стал: состояние Преснякова резко ухудшилось – концерты отменены 16:11У оказавшегося в тяжелом финансовом положении Шаляпина опускаются руки 15:56"Карты раскрыты": прячущая любовника Бузова больше не стала молчать о случившемся 13:30Мигель лишился самого дорогого 12:48Что стало с шикарной квартирой покойного Бориса Моисеева в Юрмале 12:34 Фестиваль спорта пройдет 17 августа в парке "Ходынское поле" 12:19Тест для настоящих знатоков советских фильмов 11:30Пропавшую Елену Кондулайнен нашли на больничной койке 11:02Возможен летальный исход: врачи предупредили больную Пугачеву об опасности 10:30Долина выгнала на улицу мать-одиночку 10:07Цветущего и стильного Леонтьева неожиданно заметили в отеле города Кирова 09:35Недавно родившая Арзамасова решилась на третьего 08:44Народ с трудом узнал появившегося на публике Петра Чернышева 06:11Приводит ли курение вейпов к раку? Рассказывает онколог
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Светящаяся от счастья Бабкина с молодым фаворитом показала малыша и произвела фурор

Светящаяся от счастья Бабкина с молодым фаворитом показала малыша и произвела фурор
270

Личная жизнь Надежды Бабкиной всегда привлекала внимание поклонников и журналистов. В прошлом году слухи о ее романах стали особенно активными.

В то время историк моды Александр Васильев, бывший коллега певицы по программе "Модный приговор", сделал неожиданное заявление. Он намекнул на то, что у Бабкиной появился новый молодой любовник, который, по его словам, был "бывшим фигуристом". Это заявление стало настоящей сенсацией, особенно на фоне ее перехода на другой телеканал.

Скоро стало известно, что речь шла о Сергее Рябове — пиар-директоре и заместителе Бабкиной. В театре его называли "принцем", однако амбициозные стремления молодого человека привели к конфликту с артисткой. Его попытка добиться повышения не увенчалась успехом, и после напряженной ситуации он решил уволиться, хотя и не с первой попытки. Бабкина надеялась на благоразумие Рябова, но тот не смог справиться с разочарованием.

Несмотря на это, вскоре пара дала совместное интервью, где опровергла слухи о разрыве. Однако год спустя после ухода Рябова из театра все изменилось. В блоге Бабкиной появилось свежее фото, на котором она улыбается объятиях Сергея. Кроме того, артистка и ее приятель обнимают пса. Малыш в этот момент облизывает Сергея. Подписав снимок "Дорогой Сергей, с днем рождения! Стремись только вверх и вперед!", Бабкина произвела фурор среди поклонников.

Надежда Бабкина. Скриншот: соцсети

Многие из них начали паниковать, задаваясь вопросом о будущем отношений Бабкиной и Рябова. Некоторые комментаторы выразили мнение, что молодой фаворит может быть заинтересован в материальных благах, а не в искренних чувствах к артистке.

Поклонники Бабкиной надеются, что ее отношения с Рябовым носят исключительно платонический характер. Как бы там ни было, интересно наблюдать за развитием событий в личной жизни этой яркой и талантливой артистки. Вопрос остается открытым: что теперь будет с Гором? Смогут ли они сохранить свои отношения или же их ждут новые испытания? Время покажет, а пока поклонники остаются в ожидании новостей от своей любимицы.

Телеграм канал

15 августа 2024, 17:25
Надежда Бабкина. Фото: Феликс Грозданов
Соцсети✓ Надежный источник

По теме

"Я не стеснялась": Бабкина не стала скрывать, чем зарабатывала в юности | Знают только избранные

Бабкину склоняют к неприличиям, а она признается: берет размерчик побольше
Надежда Георгиевна Бабкина

Надежда Георгиевна Бабкина певица, ведущая, актриса

Дочь Киркорова во время отдыха сделала сенсационное заявление о матери

Дочь Киркорова во время отдыха сделала сенсационное заявление о матери
12-летняя дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория часто делится подробностями своей жизни с подписчиками в социальных сетях. Один из вопросов, который ей задают чаще всего, касается ее родителей. Недавно девочка откровенно призналась: "Открою тайну: у меня нет мамы.

Забиравшая у Долиной деньги для мошенников женщина заговорила в полиции: Подставили

Забиравшая у Долиной деньги для мошенников женщина заговорила в полиции: Подставили
В последние дни в СМИ активно обсуждается дело, связанное с известной артисткой Ларисой Долиной. Как стало известно, правоохранительные органы задержали курьера, которая оказалась замешанной в мошеннической схеме. По сообщениям МВД, Анжела Цырульникова забрала у певицы деньги и передала их злоумышленникам.

"За деньги да": обнищавший за границей Галкин* продался российским богачам

"За деньги да": обнищавший за границей Галкин* продался российским богачам
Максим Галкин* готов на многое за 8 млн рублей. На протяжении нескольких недель в Сети обсуждают сложное финансовое и моральное положение иноагента Максима Галкина*.

Тест: узнайте советский мультфильм по одному кадру

Тест: узнайте советский мультфильм по одному кадру
Попробуйте угадать из какого мультипликационного фильма этот кадр. Как советский кинематограф славится качественным кино, так и советские мультфильмы известны во всем мире.

Катя Гордон назвала истинную причину развода Алсу: больше года скрывала правду

Катя Гордон назвала истинную причину развода Алсу: больше года скрывала правду
Юрист Катя Гордон рассказала о семейных отношениях певицы Алсу и ее мужа. Главным и самым громким событием этого лета стал развод певицы Алсу и ее мужа Яна Абрамова.

Выбор читателей

15/08ЧтвРоссияне скорбят: стало известно о смерти Кончаловского 15/08ЧтвОторвался тромб: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему Лазареву 14/08СрдНарод с трудом узнал появившегося на публике Петра Чернышева 14/08СрдДиагноз скрывать не стал: состояние Преснякова резко ухудшилось – концерты отменены 14/08СрдДолина выгнала на улицу мать-одиночку 14/08Срд"Это очень опасная штука": Девятова рассказала о зависимости SHAMAN'a