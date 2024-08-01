Дана Борисова подробно рассказала о лечении публично опозорившейся Глюкозы

Дана Борисова, имеющая богатый опыт в реабилитации, поделилась своим мнением о том, какой рехаб подойдет певице Глюкозе. Ведущая сделала это после того как увидела видео с ее скандальным выступлением в Красноярске.



В этом выступлении Наталья Ионова, более известная под сценическим именем Глюкоза, продемонстрировала поведение, которое вызвало шок и беспокойство у поклонников и коллег. Многие начали обсуждать необходимость лечения для артистки, и Борисова решила высказать свои рекомендации.

Дана подчеркнула, что выбор реабилитационного центра — это серьезный шаг, который требует внимательного подхода. По ее мнению, не все клиники способны обеспечить действительно эффективное лечение. Она отметила, что многие заведения предлагают комфортные условия, которые на самом деле могут отвлекать пациентов от серьезной работы над собой. "Я совсем не доверяю клиникам, где все пациенты лежат в комфортабельных палатах", — заявила Борисова. По ее словам, такие места скорее напоминают курорты, где люди отдыхают, а не проходят полноценное лечение.

Телеведущая рассказала о своем опыте в подобных клиниках, отметив, что они часто дают лишь временное облегчение. "Люди полежат, кайфанут от комфорта, очистятся, а потом начнут заниматься тем же самым", — добавила она. Это говорит о том, что реабилитация должна быть глубокой и всесторонней, а не поверхностной.

Дана также акцентировала внимание на важности длительного лечения. Она считает, что только через продолжительное время можно добиться настоящих изменений и избавиться от вредных привычек. Важным аспектом является и необходимость сдачи всех личных вещей — телефонов, денег и даже паспортов — чтобы минимизировать отвлекающие факторы и сосредоточиться на процессе восстановления.

Кроме того, Борисова рекомендовала групповые терапии как один из наиболее эффективных методов лечения. В таких группах участники могут открыто обсуждать свои проблемы и делиться опытом. Это создает атмосферу поддержки и понимания, что особенно важно для людей, проходящих через тяжелые времена.