После слухов о разводе Ковальчук сбежала от Чумакова к другому мужику

Юлия Ковальчук призналась в любви другому.

Не так давно в "идеальном" браке Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова наметились проблемы. Неожиданно для всех Чумаков решил, что ему можно засматриваться на других женщин, с чем категорически не согласилась его жена. Тогда она даже намекнула на слухи о любовницах супруга.



Да и до этого отношения звездной пары не были простыми. Хотя их брак считается одним из самых крепких среди звезд шоу-бизнеса, слухи о разводе окружают семейную чету постоянно. Ковальчук с юмором относится к ситуации и часто делится секретами своего счастья.

Юля убеждена, что на каждую измену есть причина и постоянно работает над собой. Да, она действительно ревнует мужа к другим женщинам, ведь Алексей всегда пользовался большим успехом у противоположного пола.

После слухов о разводе Юлия Ковальчук сбежала от Чумакова к другому мужику. Своим побегом она поделилась с поклонниками в соцсети. Певица опубликовала видео, где она опаздывает к другому мужчине.

Этим мужчиной впоследствии оказался пуэрто-риканский кумир миллионов Рики Мартин, который приехал с гастролями в Барселону. Телеведущая очень спешила попасть на выступление артиста, но не забывала записывать весь свой путь на видео.

На концерт жена Чумакова все же попала, где изрядно повеселилась, судя по публикации в Сети. После мероприятия она даже призналась в любви иностранной звезде. Интересно, как отреагировал на это Алексей Чумаков?