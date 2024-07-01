Пропавшую Ходченкову нашли за границей: счастливая

41-летняя актриса Светлана Ходченкова покинула Россию и отправилась в Европу.



В последнее время Светлана Ходченкова, можно сказать, пропала с глаз широкой публики, когда решила вести себя более обособленно от российского шоу-бизнеса. Например, она крайне редко появляется на светских мероприятиях. И лишь публикации артистки в популярной социальной сети дают понять поклонникам, что с ней все хорошо.

Так, недавно звезда экрана опубликовала несколько романтичных снимков с отдыха. Благодаря снимкам, интернет-пользователи обнаружили знаменитость во Франции. На фотографиях Светлана позирует счастливой, на берегу моря в костюме для велоспорта. Предположительно, кадры сделаны в природном заповеднике в пригороде Бордо. Актриса поделилась только собственными снимками, а лицо своего спутника и фотографа предпочла скрыть от посторонних глаз.

В светских кругах Светлане Ходченковой уже давно приписывают роман с бизнесменом Павлом Манченко, который младше звезды на пять лет. Знакомые актрисы уверяют, что Светлана и Павел живут в одном доме — оба владеют премиальными апартаментами на 71-м этаже в одном из небоскребов "Москвы-Сити". Поговаривают, что предприниматель сделал возлюбленной предложение и свадьба не за горами.

Светлана Ходченкова уже была замужем — брак с актером Владимиром Яглычем распался спустя пять лет совместной жизни. После этого Светлану связывали продолжительные отношения с бизнесменом Георгием Петришиным — актриса ответила согласием на предложение руки и сердца, однако незадолго до намеченной свадьбы жених с невестой разошлись. С тех пор Ходченковой постоянно приписывают новые романы, но свою личную жизнь актриса никак не комментирует.

