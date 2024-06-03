Перед закрытием крышки гроба в руку покойной Заворотнюк вложили важный документ

В первый день лето тело Анастасии Заворотнюк было предано земле и захоронено на Троекуровском кладбище столице. Шок от ее ухода велик. И до сих пор народ продолжает обсуждать траурную церемонию.

Отпевание Анастасии Заворотнюк – молитвенное чинопоследование, учрежденное Церковью для напутствия и проводов людей в другой мир – проходило в Покровском женском монастыре Москвы. Тут находятся почитаемые мощи святой блаженной праведной Матроны Московской.

Правда, непосредственно к открытому белоснежному гробу звезды экрана и сцены пускали не всех, а только родных и близких. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" сильно изменилась, поэтому семья не хотела пересудов и лишних обсуждений.

Перед закрытием крышки гроба священник предал покойную земле — посыпал крестообразно ее на тело актрисы со словами "Господня земля, и исполнение ея, вселенная и вси живущий на ней". Затем он прочел разрешительную молитву, где говорится грехах, совершенных усопшей, и об отпущении их. Молитва эта помещалась на отдельном листе, после чего лист свернули и положили в правую руку покойницы. Это важный документ для души новопреставленной!



Стоит напомнить, что в 2007 году, когда хоронили Бориса Ельцина, люди заметили, его вдова что-то положила в гроб. Позже Наина Иосифовна открыла секрет: "Я положила в гроб Бориса носовой платочек со своими слезами. С ним его и похоронили".

Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни от глиобластомы – наиболее агрессивной формы рака мозга. Актриса боролась с неизлечимым заболеванием почти пять лет.