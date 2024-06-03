Как выглядит могила похороненного вне кладбища композитора Тихона Хренникова

Тихон Хренников – легендарный композитор, пианист, профессор Московской консерватории, Герой Социалистического Труда, Народный артист СССР, Лауреат Ленинской премии и трех Сталинских премий, автор 8 опер, 5 балетов, 3 симфоний, 8 инструментальных концертов, музыки для 30 кинофильмов. 10 июня исполнится 111 лет со дня его рождения. Накануне корреспондент "Дни.ру" побывал на его могиле.

Песни Тихона Хренникова любимы народом по сей день – это "Московские окна", и "Песня о Москве", и "Что так сердце растревожено", и Марш артиллеристов". Он написал музыку к легендарным кинофильмам "Свинарка и пастух" и "В шесть часов вечера после войны". И работал практически до последнего дня, прожив 94 года – он скончался 14 августа 2007-го.

"У него были камни в мочевом пузыре. Предлагали сделать операцию, но папа боялся. Потом у него отказали почки, и он сгорел практически за три дня. Умер он у меня на руках в три часа ночи. Последними его словами были: "Я умираю, похороните меня в Ельце", – позже рассказывала дочь композитора.

Действительно, Хренников мечтал упокоиться в милом сердце провинциальном городке, где родился сам и где были могилы его родителей – Николая Ивановича и Варвары Васильевны. Правда, местные чиновники решили, что устраивать новое захоронение на давно закрытом погосте "технически невозможно". Поэтому место вечного пристанища было выбрано вне городского кладбища.

Администрация города, посоветовавшись со внуком и дочерью композитора, решила похоронить его в... саду его собственного дома, где он родился. Прямо под грушей, которую давным-давно посадил отец композитора. Позже завещанию Хренникова на могиле был установлен простой гранитный православный крест.

Еще при жизни Хренникова в доме, где в 1913 году он появился на свет и в котором по 1936 год жил, был открыт мемориальный дом-музей. А прямо у порога дома – его могила. Сотрудники музея поддерживают здесь идеальный порядок. На могиле Хренникова всегда живые цветы. А это значит, что жители Ельца гордятся своим знаменитым земляком и чтут его память.