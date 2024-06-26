Поведение вступившей в открытый конфликт с разлучницей Решетовой Алсу вызвало тревогу

К конфликту между певицей Алсу и Анастасией Решетовой приковано пристальное внимание СМИ. Это случилось после того, как появились слухи о романе мужа певицы с моделью.



Ситуация обострилась после того, как Алсу прямо обвинила Решетову во лжи в комментариях к одному из постов последней в соцсетях. Косвенное подтверждение слухов о неверности Абрамова возникло в тот момент, когда Алсу прокомментировала сообщение экс-любовницы Тимати, в котором та отрицала, что встречается с женатыми мужчинами. В ответ Алсу написала краткое, но хлесткое: "Врет".

Позже Алсу рассказала о своих взаимоотношениях с Анастасией Решетовой. На премии "Мама года" журналисты не могли обойти стороной этот скандальный эпизод и обратились к певице за комментарием. Алсу в ответ заявила: "Я бы не хотела говорить о девушке с низким социальным статусом", подчеркивая свое отношение к Решетовой.

Профайлер Илья Анищенко проанализировал невербальные реакции Алсу на вопросы о Решетовой — они вызвали тревогу у иногих поклонников звезды. Эксперт отметил, что видны признаки стресса и неприязни в поведении певицы при упоминании этой темы. Особенно ярко это проявляется, когда речь заходит о возможной встрече Алсу с Решетовой. Эксперт указал на признаки страха и скрытности в поведении певицы, что может свидетельствовать о том, что она что-то скрывает в отношениях с Решетовой.

На данный момент ситуация между Алсу и Решетовой остается напряженной и загадочной, вызывая интерес и споры в обществе. Возможно, дальнейшее развитие событий прольет свет на тайны и интриги, связанные с этими двумя известными личностями.

