Черная полоса: Алсу терпит миллионные убытки на фоне развода и скандала с Решетовой

В жизни певицы Алсу наступила черная полоса. Помимо личных проблем, артистка столкнулась с финансовыми трудностями, связанными с ее концертным агентством.



По данным финансовой отчетности, прибыль концертного агентства ООО "Эксклюзив Арт", принадлежащего Алсу, составила убыток в размере 2,7 миллиона рублей. Это серьезная потеря для певицы и ее бизнеса. Более того, счета агентства до сих пор заблокированы налоговой службой из-за задолженности в 13 тысяч рублей.

Все это происходит на фоне слухов о том, что семью Алсу и ее бывшего мужа разрушила Анастасия Решетова. Эту версию активно обсуждают светские обозреватели в телеграм-каналах. Певица и общественный деятель Наталья Штурм также высказала свое мнение по этому поводу, заявив, что Решетова "разбила чужую прекрасную семью и радуется". Однако ни Алсу, ни Решетова пока не комментировали эти слухи и обвинения.

Следует отметить, что подобные скандалы и сплетни являются неотъемлемой частью шоу-бизнеса. Интриги и споры вокруг личных жизней знаменитостей часто привлекают внимание публики и медиа. Однако важно помнить, что это лишь предположения и домыслы, которые могут быть далекими от реальности.