"Лицо перекосило и ноги отказывали": Навка рассказала о предсмертном состоянии Заворотнюк

Татьяна Навка была близкой подругой Анастасии Заворотнюк. Фигуристка рассказала о последних днях жизни актрисы.



В эфире программы "Сегодня вечером" на Первом канале Навка поделилась своими воспоминаниями о том, как узнала о диагнозе Заворотнюк и о том, как актриса сражалась с болезнью.

Навка призналась, что узнала о диагнозе Анастасии Заворотнюк одной из первых. Они были очень близкими друзьями несколько последних лет. Заворотнюк сразу осознала серьезность своего состояния. Во время своего дня рождения она почувствовала себя плохо — присутствующие заметили, что ее лицо немного перекосилось. Сначала все думали, что это просто воспаление нерва, но на следующий день обследования показали наличие опухоли.

Несмотря на страшный диагноз, Заворотнюк сохраняла оптимизм и юмор. Она была настоящим бойцом и не сдавалась. Навка отметила, что Петр Чернышев, муж Заворотнюк, был невероятной поддержкой для актрисы. Он взял на себя большую часть ответственности за ее лечение. Заворотнюк продолжала ходить с Чернышевым, даже когда ее ноги отказывали.

Навка выразила свое восхищение силой и решимостью Заворотнюк, а также подчеркнула, что их совместные усилия дали надежду другим людям, показывая, что можно бороться до конца.

Смерть Анастасии Заворотнюк в конце мая 2024 года потрясла многих ее поклонников и коллег по цеху. Ее открытость и борьба с болезнью вдохновили многих людей, столкнувшихся с подобными трудностями. Навка своими словами подчеркнула не только талант Заворотнюк как актрисы, но и ее силу духа и храбрость перед лицом смертельного недуга.

Анастасия Заворотнюк останется в памяти многих людей как яркая и талантливая личность, которая не только справилась со своими личными проблемами, но и стала примером для других. Ее смелость и оптимизм будут вдохновлять и помниться ее поклонникам на протяжении долгого времени.