Царствие небесное: могила несчастной Заворотнюк утонула сразу после похорон

Россия простилась с Анастасией Заворотнюк. После отпевания в Покровском женском монастыре знаменитую актрису театра и кино похоронили на престижном Троекуровском кладбище столицы.

В этом некрополе нашли место последнего упокоения многие звезды – актриса Вера Глаголева, певица Юлия Началова, диктор Светлана Моргунова... Поскольку Анастасия Заворотнюк имела звание Заслуженной артистки России, то место здесь ее родные, как говорят, могли получить бесплатно.

Съеденную раком Заворотнюк похоронили на 21-м участке престижного кладбища. Рядом с ее могилой расположены захоронения актрисы Нины Руслановой, певца и актера Николая Сличенко, режиссера Вадима Абдрашитова, актера Валентина Гафта, певца Юрия Шатунова, футболиста Федора Черенкова...

На церемонии погребения присутствовали только самые близкие – вдовец Петр Чернышев, сын Майкл, старшая дочь Анна, мама актрисы Валентина Заворотнюк и несколько друзей. Украшенный орхидеями гроб с телом звезды опускали в могилу под известную мелодию "Song from a secret garden" в исполнении струнного квартета. Рыдали все!

А когда могилу закопали, к ней подошли многочисленные журналисты и поклонники. Все увидели, что место захоронения звезды сериала "Моя прекрасная няня" буквально утонуло сразу после похорон! В море венков, корзин и букетов. Вокруг стоят венки – от любящего мужа, от Первого канала, от киностудий и театров...

Напомним, Анастасия Заворотнюк пять лет сражалась с агрессивной формой опухоли головного мозга — глиобластомой. Она умерла на 54-м году жизни в хосписе на руках у третьего мужа.

Царствие небесное новопреставленной рабе Божией Анастасии!..