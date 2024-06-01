Как у королевы: названа баснословная стоимость белоснежного гроба Заворотнюк

В Покровском женском монастыре Москвы прощаются с Анастасией Заворотнюк. Корреспондент "Дни.ру" присутствует у гроба актрисы театра и кино.



Поклонники долго гадали, откроют ли гроб с телом покойницы. Рак съел ее красоту – актриса умирала в хосписе и высохла до состояния щепки. Но накануне панихиды над ее бренным телом долго колдовал специалист по посмертному макияжу – танатокосметолог. Было важно, чтобы красивая при жизни звезда не выглядела в гробу усохшей старушкой.

В итоге трупные пятна были замаскированы особым корректором. С помощью румян облик покойницы был приближен к прижизненному, а тональный крем помог скрыть одутловатость и припухлости. Поэтому крышку гроба решено было открыть.

Кстати, про гроб. Это настоящее произведение искусства, достойное королевы. Четырехгранный двухкрышечный элитный белый гроб выполнен из массива сосны, ольхи и тополя. Внутри он отделан бархатом, шелком, имеет дорогую золотую фурнитуру. Стоимость такой домовины в ритуальных агентствах колеблется от 300 до 500 тысяч рублей в зависимости от отделки внутри.

Напомним, с середины августа 2019 года Анастасия Заворотюк прекратила участвовать в театральных постановках. А потом стало известно, что у актрисы обнаружена агрессивная форма опухоли головного мозга — глиобластома. Обычно с таким диагнозом больше года не живут, но благодаря инновационный вакцине жизнь Заворотнюк продлили на 5 лет. ..