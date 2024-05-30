Закрытый гроб и только родные: похороны Заворотнюк планируют провести тайно

53 года было суждено прожить Анастасии Заворотнюк. Ее убил рак головного мозга. Сейчас семья занимается подготовкой к похоронам.

Как говорят друзья актрисы, похоронить ее планируется или на престижном Троекуровском кладбище столицы, или же в ближнем Подмосковье.

Одним из вероятных мест ее упокоения может стать Анкудиновское кладбище. Оно располагается поблизости от поселков Крекшино и Внуково Новомосковского административного округа, но считается столичным некрополем. Это погост закрытого типа – новые захоронения там возможны только для членов семьи и близких родственников усопших.

Здесь похоронены брат, невестка и отец Анастасии Заворотнюк. Это было сделано специально – неподалеку в Крекшино жила сама актриса, и ездить на этот погост было удобно. Возле семейного захоронения есть место еще под одну могилу.

Предполагается, что панихида и похороны могут пройти в закрытом режиме. Семья не хочет внимания зевак и журналистов. К тому же гроб актрисы открывать не планируется – она сильно изменилась за время борьбы с онкологическим заболеванием. Поэтому важно, чтобы поклонники запомнили ее молодой и цветущей.

Уже ясно, что будет церковное отпевание – Заворотнюк была верующей. При совершении священником заупокойного богослужебного чина церковь просит прощения грехов и дарования покойного упокоения в Небесном Царстве. Отпевание очищает душу от тлена, чтобы перед Богом она предстала чистой и смиренной.

Поклонники боятся, что проститься со звездой сериала "Моя прекрасная няня" дадут не всем, а только звездам и родственникам Но уже сейчас ясно, что могила Заворотнюк может стать местом массового паломничества, как было после скоропостижной смерти певицы Юлии Началовой...