SHAMAN сделал важное заявление

Ярослав Дронов разоткровенничался с журналистами.

SHAMAN (Ярослав Дронов) – известный российский музыкант, недавно дал откровенное интервью, в котором сделал важное заявление. Артист поделился своими переживаниями относительно того, что 2024 год оказался для него годом больших утрат. Дронов рассказал о смерти двух важных людей в его команде: художника по свету и пресс-секретаря. Кроме того, он упомянул о своем недавнем разводе с женой, который добавил дополнительную боль к этому сложному периоду в его жизни.

"Но ничего, все, что нас не убивает, делает сильнее. Думаю, следующий год будет уже гораздо лучше", — поделился артист.

В ходе беседы Ярослав также сообщил, что планирует встретить Новый год на сцене, следуя традиции многих артистов продолжать работу даже в праздничные дни. Как подчеркнул сам музыкант, эта практика станет неотъемлемой частью его профессиональной деятельности и в наступающем году.

Ранее SHAMAN неоднократно отмечал, что его успех – это результат не только врожденных музыкальных способностей, но и долгих лет упорной работы и абсолютной преданности своему делу. Свою музыкальную карьеру он начал еще в возрасте четырех лет.

Кроме того, Ярослав Дронов признался, что инициатором развода с его бывшей женой Еленой Мартыновой был именно он. Это стало вторым разводом в жизни артиста, и он уже имеет определенный опыт в таких ситуациях. Разрыв с супругой он назвал настоящей трагедией и честно рассказал о том, как тяжело ему далось это решение, ведь их отношения длились больше семи лет.

