Газманов ответил на вопрос о новых санкциях из-за песни "Русский мир"

Ежегодная церемония вручения Народной премии "Звезды Дорожного радио" с аншлагом прошла в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Для девяти тысяч зрителей суперзвезды российской эстрады исполнили только хиты. Среди них был и главный эстрадный патриот страны Олег Газманов.



Олег Газманов одним из первых попал под удар западных "демократов". Десять лет назад по решению тогдашнего министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича он угодил в список нежелательных для въезда в Латвию лиц из-за участия в концерте по случаю воссоединения Крыма с Россией. Якобы русский певец может "использовать Латвию для ведения пропаганды, несовместимой с латвийскими принципами".

Потом ограничительные меры на Газманова наложили и другие страны Евросоюза, Канада, Новая Зеландия. "Они наложили на меня, а я наложил на них, – в шутку говорит артист. – Чем выше давление, тем крепче бетон".

Недавно у него вышла очередная бронебойная песня – "Русский мир". "Думаю, мне за нее еще прилетит, как и за песню "Вперед, Россия", – говорил артист после премьеры. – Но я к этому готов".

Но прилетело ли в итоге? О новых санкциях из-за песни "Русский мир" Народный артист России ответил корреспонденту "Дни.ру" на премии "Звезды Дорожного радио". "Да мне уже все равно, прилетит или нет, – улыбается Олег Михайлович. – Я же и так уже кавалер всех санкций, это раз. Второе – меня закрыли на YouTube и на всех каналах (4 июля 2024 года, после обращения в Google Литовской комиссии по радио и телевидению с требованием удалить аккаунты лиц, включенных в санкционные списки ЕС, YouTube заблокировал официальный канал Газманова. Ранее страница и треки Газманова были удалены со стримингового сервиса Spotify – Прим. ред.). А до закрытия у меня стали скручивать просмотры, которых были миллионы, и число подписчиков".