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Среда 6 ноября

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Психолог объяснила непомерную тягу Бони к опасным развлечениям

Психолог объяснила непомерную тягу Бони к опасным развлечениям
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Виктория Боня все чаще привлекает внимание общественности своими экстремальными увлечениями. Блогер является не просто любительницей активного отдыха – она покоряет вершины гор, от восьмитысячника в Гималаях до Ама Даблам в Непале.

Это вызывает у многих вопросы: что движет людьми, готовыми рисковать своей жизнью ради острых ощущений? Почему они выбирают опасные развлечения?

Психолог Катарина Рублева предложила интересное объяснение этому феномену. По ее словам, риск может быть не только способом развлечения, но и образом жизни. Для публичных личностей, таких как Виктория, это еще и способ привлечь внимание. Риск становится инструментом для самовыражения и подтверждения своей уникальности. Важно не столько само достижение, сколько реакция окружающих: одобрение, восхищение или даже осуждение. Это позволяет человеку почувствовать себя значимым в глазах общества.

Фото: Катарина Рублева

С другой стороны, риск может служить способом убежать от личных проблем. Многие люди ищут острых ощущений как способ заглушить внутренние переживания, разочарования или конфликты. Психологическая компенсация через адреналин становится для них способом забыть о боли и тревогах. Такие люди часто становятся заложниками своего стремления к риску, поскольку без него начинают испытывать апатию и уныние.

Экстремальные увлечения, такие как альпинизм, могут быть вызовом самому себе. Доказать себе, что ты способен на большее — это мощная мотивация. Однако важно трезво оценивать степень риска и последствия своих действий. Часто экстремалы не осознают, насколько опасны их поступки, и это может привести к серьезным последствиям, особенно если у них есть близкие, о которых они должны заботиться.

Катарина Рублева подчеркнула важность поддержки со стороны профессионалов. Работа с психологом или коучем может помочь людям лучше осознавать свои мотивы и риски. Без такой поддержки увлечение риском может стать разрушительным как для самого человека, так и для его близких. В конечном счете, важно найти баланс между стремлением к приключениям и ответственностью за свою жизнь и жизнь окружающих.

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7 ноября 2024, 00:26
Виктория Боня. Фото: соцсети
Дни.ру✓ Надежный источник

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