"Маленький зайчик": 42-летняя Дубцова показала рожденного после кесарева сечения сына

В Кремлевском дворце состоялся гала-концерт "Главное – семья". Его особенностью стало выступление звезд со своими детьми или даже внуками. Ирина Дубцова вышла на главную сцену страны вместе 18-летним сыном Артемом, которого родила от солиста группы Plazma Романа Черницына.

"Сегодня на концерте в зале был врач Наталья Зимина – акушер-гинеколог, который почти 19 лет назад делала мне по показаниям кесарево сечение. И познакомила меня с моим ребенком. С тех пор мы с ней дружим. И я хотела бы ее поблагодарить за этого маленького зайчика".

Напомним, кесарево сечение — хирургическая операция, при которой младенца извлекают из матки беременной женщины через разрез в животе. Проводится оно в тех случаях, когда вагинальные роды подвергают ребенка или мать риску.

А "маленький зайчик" вырос красавцем. Правда, пойдет ли Артем по стопам мамы, он и сам пока не знает. "Время покажет, – считает парень. – Я пока еще слишком молод, и не знаю, как сложится жизнь". Пока же он интересуется всем, что связано с финансами. "Я обращаюсь к Артему за советами в денежном плане – у меня рядом надежное плечо!" – улыбается Дубцова.

"Нам с сыном получается не только поддерживать друг друга, но и быть друзьями с самого рождения Темы, – радуется Дубцова. – В этом случае у детей не будет желания что-то утаивать, они будут советоваться. Я сына направляю куда-то, но ни на чем не настаиваю, ничего никогда ему не запрещала".