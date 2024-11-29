Агутин, Лепс, Шнуров: раскрыты цены выступлений звезд на новогодних корпоративах

В преддверии новогодних праздников многие компании задумываются о том, как сделать свои корпоративы незабываемыми. Одним из популярных вариантов является приглашение звезд отечественной эстрады.

Светские обозреватели раскрыли расценки на выступления таких артистов, как Леонид Агутин, Сергей Шнуров и Григорий Лепс, и стало понятно, что за качественный концерт придется заплатить немалые деньги.

Леонид Агутин, например, готов выступить на корпоративе за сумму в диапазоне от 8 до 10 миллионов рублей. Стоимость может варьироваться в зависимости от времени года и близости к празднику. Его концерт обычно длится около 40-45 минут, что вполне достаточно для создания праздничной атмосферы. В райдере певца можно найти довольно необычные требования: помимо стандартных напитков, таких как негазированная вода в стеклянных бутылках, он просит черный хлеб, нарезку из красной рыбы и фрукты. Также среди его пожеланий значится бутылка односолодового виски с выдержкой не менее 12 лет.

Сергей Шнуров, лидер группы "Ленинград", не стесняется в запросах и готов выступить за 25 миллионов рублей. Его шоу также длится около 40 минут, однако требования к питанию несколько проще. Шнуров предпочитает стандартный обед с салатом, супом и горячими блюдами, а на ужин — десерт. Интересно, что в его райдере нет алкоголя: только чай, вода и соки.

Григорий Лепс предлагает свои услуги за 10-15 миллионов рублей. Как и в случае с другими артистами, стоимость выступления зависит от места проведения и даты корпоратива. У Лепса есть свои особенности: среди нестандартных требований — наличие сырых яиц и врач-фониатр на случай, если возникнут проблемы с голосом.