Обручальное кольцо? Внешний вид появившейся на публике Асмус вызвал много вопросов

Кристина Асмус вновь в центре внимания, и на этот раз не без причины. Актриса недавно поделилась радостной новостью о своей личной жизни, опубликовав в социальных сетях романтический пост, в котором рассказала о своем новом избраннике.

"Когда он точно знает, что тебе нужно после смены. Апероль Шприц, плед, травяной чай, скачанные серии нового сериала и покормить с руки", — написала Кристина под снимком, на котором она уютно устроилась на диване с чашкой чая. Поклонники начали активно гадать, кто же стал новым счастьем 36-летней звезды сериала "Текст" после расставания с молодым актером Романом Евдокимовым. Тайна раскрылась на премьере сериала "Первый номер", где Кристина появилась в сопровождении продюсера Ильи Бурца.

На красной дорожке Кристина выглядела великолепно в черном костюме с длинной юбкой, подчеркивающей ее фигуру. Однако внимание гостей привлекло не только ее наряд, но и обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки. Артистка, похоже, намеренно демонстрировала его фотографам, что вызвало новые слухи о возможном замужестве.

При этом Кристина не спешила раскрывать детали своих отношений с Ильей, оставляя поклонников в ожидании. Возможно, кольцо действительно символизирует что-то важное, или же это просто модный аксессуар, призванный подогреть интерес общественности.

В отличие от ее предыдущего партнера, Илья Бурец — человек с солидной репутацией в кинобизнесе. За 15 лет работы он успел продюсировать множество успешных проектов, включая "Горько!" и "Золотое дно". В настоящее время он занимает должность креативного директора онлайн-кинотеатра KION, где и выходит новый сериал «Первый номер», в котором главную роль исполнил Евгений Цыганов.

Напомним, что Кристина Асмус в 2020 году объявила о разводе с шоуменом Гариком Харламовым. Несмотря на разрыв, супруги продолжали жить под одной крышей, что создавало дополнительные сложности в их личной жизни. Лишь год назад актриса приобрела собственную квартиру и начала делать ремонт. После расставания с Романом Евдокимовым она старалась не афишировать свою личную жизнь.