"На диетах не сижу": 61-летняя Вика Цыганова раскрыла простой секрет стройной фигуры

Вика Цыганова даже на 62-м году жизни умудряется выглядеть стильно, молодо и свежо. Простыми секретами она поделилась с корреспондентом "Дни.ру".

"Хорошая фигура мне досталась от папы (морского офицера Юрия Жукова – Прим. ред.), - уверяет певица. – Я же ее просто поддерживаю. Но ем при этом все, у меня нет каких-то ограничений. Просто я такой человек, который очень зависит от своих эмоций и настроения. Поэтому могу, например, спокойно и без угрызений совести даже вечером, на ночь съесть кусок торта, и на фигуре это никак не отразится. Но вот если я не выспалась, если у меня плохое настроение, то могу поправиться от чего угодно".

Певица говорит, что не сидит на диетах, как многие коллеги: "Я стараюсь соблюдать Посты (ближайший – Рождественский – продлится с 28 ноября по 7 января – Прим. ред.). Но и тут надо быть осторожным, поскольку во время поста приходится употреблять много вредных для фигуры углеводов. А мама по утрам мне готовит кашу и кормит меня. Если бы не она, то я всегда бы бегала голодной".

Что же касается спорта, то, по словам артистки, она "немного занимается гимнастикой". Плюс регулярные бассейн, массаж и баня. Вот и все секреты стройной фигуры.