Триумфальное возвращение: сколько теперь стоят выступления Валерия Леонтьева

Валерий Леонтьев рассматривает возможность возвращения к активной концертной деятельности в России.

Валерий Леонтьев значительно увеличил стоимость своих выступлений на новогодних корпоративных мероприятиях в России. Стало известно, сколько теперь составляет их цена – 15 миллионов рублей вместо прежних 10 миллионов. Согласно информации от СМИ, певец планирует встретить Новый год в Дубае, где его выступление оценивается в сумму от 150 до 200 тысяч долларов.

Для проведения предновогодних мероприятий в России Леонтьев выставляет аналогичные условия: помимо оплаты самого выступления, заказчик обязан покрыть расходы на перелет, проживание в самом дорогом номере отеля (при этом окна номера должны быть закрыты черными пакетами), аренду автомобиля Mercedes-Benz с водителем, обеспечение виски, мясной нарезки и предоставить наличные деньги в размере 300 долларов на мелкие расходы.

Повышение цены на 50% связано с тем, что Леонтьев рассматривает возможность триумфального возвращения к активной концертной деятельности в России, возможно, с последующим переездом, если ситуация сложится благоприятно.

В последнее время Валерий Леонтьев действительно сократил количество публичных выступлений, но он не прекратил выступать полностью. Его решение уменьшить количество концертов связано с несколькими факторами. Артист родился в 1949 году, и возраст, безусловно, играет свою роль. Хотя он остается активным и энергичным, физические нагрузки, связанные с концертной деятельностью, требуют значительных усилий.

Со временем здоровье может ухудшаться, и это также влияет на способность артиста регулярно выходить на сцену. Леонтьев всегда стремился поддерживать высокий уровень качества своих выступлений, поэтому сокращение количества концертов может быть связано с желанием сохранить энергию и силы для наиболее значимых мероприятий.

Кроме того, Леонтьев уделяет больше времени личным делам и семье. Артисты, достигшие определенного уровня успеха, нередко стремятся сбалансировать профессиональную и личную жизнь. Иногда артисты делают паузы в своей карьере, чтобы переосмыслить творческий путь, поработать над новыми проектами или просто отдохнуть от публичности.

Несмотря на уменьшение числа публичных выступлений, Валерий Леонтьев продолжает участвовать в частных мероприятиях и корпоративах, поддерживая связь со своей аудиторией.