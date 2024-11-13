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Среда 13 ноября

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Киркоров раскрыл новые обстоятельства "голой вечеринки"

Киркоров раскрыл новые обстоятельства "голой вечеринки"
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Филипп Киркоров рассказал о своем отношении с Настей Ивлеевой.

Почти год назад многие звезды отечественной эстрады оказались под угрозой отмены из-за вечеринки, организованной блогером Настей Ивлеевой. Тогда под удар попал и поп-король Филипп Киркоров, который, по его собственным словам, "случайно вошел не в ту дверь" буквально "на 5 минут".

В интервью артист раскрыл новые обстоятельства "голой вечеринки". Он признался, что даже не заходил внутрь, когда понял, что в клубе творится "Содом и Гоморра". Исполнитель заглянул к подруге буквально на 5 минут, но тем самым сделал себя чуть ли не самым главным участникам действа. Фото Филиппа разлетелись по пабликам, а ему потом пришлось надевать "извинительную водолазку" и просить прощения у поклонников.

Теперь же Киркоров сетует на то, что Ивлеева даже не позвонила ему после вечеринки. При этом он уверен, что Настя не хотела подставить кого-то, просто так сложились обстоятельства.

Напомним, в декабре 2023 года в клубе "Мутабор" состоялась скандальная вечеринка Насти Ивлеевой, на которой действовал определенный дресс-код. Звезды, пришедшие на мероприятие, облачились в полуобнаженные наряды. После события Филиппа Киркорова вырезали из новогоднего тв-эфира. Он появился уже позже в шоу "Маска". Лолита, которая также засветилась на вечеринке, подверглась похожим санкциям. Некоторые ее выступления до сих пор отменяются. Правда, истинные причины отмены неизвестны.

Шоу-бизнес в Telegram

13 ноября 2024, 20:03
Филипп Киркоров. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

Короля вернули народу: состоялось долгожданное возвращение Киркорова на сцену

Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов

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