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Среда 9 октября

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"От 6 до 12 миллионов": Лолита шокировала астрономическими суммами своих расходов

"От 6 до 12 миллионов": Лолита шокировала астрономическими суммами своих расходов
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Лолита после вынужденной паузы вернулась к активной гастрольной деятельности. Правда, до сих пор в регионах находятся люди, которые пытаются вставлять артистке палки в колеса...

"Каждый раз выезжаешь на гастрольный маршрут вместе с 29 членами коллектива и фурой с оборудованием, но после каждого концерта думаешь: "Куда теперь?!"– вздыхает Лолита. – Мы были похожи на цыган, когда после концерта в Геленджике я получила сообщение, что следующая площадка (в Ростове-на-Дону – Прим. ред.) нас не может принять "по техническим причинам". Мы стояли и ночью обзванивали гостиницы, которые могли бы нас принять".

Впереди у Лолиты большой сольник в новом столичном зале Live Арена. Он будет приурочен к 61-летию звезды, которое случится днем ранее. Правда, цены на билеты достигают там 20 тысяч рублей! Но это объясняется издержками звезды на проведение шоу.

"Я работаю только с одним звуком и светом, – пояснила певица. – Даже специальный половик арендую для сцены, чтобы она была красивая и ровная. Это все стоит очень дорого – от 6 до 12 миллионов! Из собранных на продажах билетов денег мне надо заплатить зарплаты коллективу, заплатить распространителям, заплатить за аренду зала".

Лолита призывает не верить байкам, что она-де гребет деньги лопатой. "Я просто обеспеченный человек, но только потому, что всю жизнь вкалываю, – говорит певица. – Было бы очень смешно, если бы в шестьдесят лет я была с голой **ой".

Шоу-бизнес в Telegram

9 октября 2024, 11:52
Фото: пресс-служба Московской недели моды
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: пресс-служба Жара Music Awards

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