Дети Самойловой и Джигана решили съехать от родителей

Оксана Самойлова делится подробностями личной жизни в соцсетях.

Накануне муж Оксаны Самойловой рэпер Джиган преподнес ей подарок мечты – настоящую козу. Блогер сообщила, что это самый странный подарок, но очень желанный. И, как оказалось, многие подписчики ее тоже поддержали.

И начались у Самойловой новые заботы. Она тут же отправилась в зоомагазин, чтобы приобрести лежанку для козочки, кормушки и другие необходимые аксессуары. Показала Оксана и дом, который заказала для нового члена семьи. Инфлюенсер также сообщила, что ее дети сразу же решили съехать от родителей и выразили желание жить вместе с питомцем.

Кроме козы, у Самойловой есть целый курятник с курами необычных пород. Одну из них ей подарили недавно. Эта птица черного цвета, ее мясо тоже темное и несет она темные яйца. Жена Джигана с удовольствием занимается сельским хозяйством. Она не стесняется показывать поклонникам, как возится с уборкой в курятнике и не боится запачкать свои наманикюренные пальчики в курином помете.

Ее дети, особенно Майя, с удовольствием помогают маме ухаживать за домашними животными. Самойлова даже предлагала младшей дочери устроиться зооняней, поскольку девочка очень сильно любит животных. Впрочем, как и все в их семействе. Животных в доме Джигана и Самойловой много и самых разных. Помимо собак, с ними живет кролик и ящерицы. А недавно Лея нашла на улице геккона, которого тоже решено было забрать домой.