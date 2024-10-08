Анита Цой недавно начала новый бизнес.

В апреле этого года певица Анита Цой основала новый бизнес по продаже "домашних заготовок" премиум-класса. По словам артистки, все производится исключительно по ее авторским рецептам. Цены варьируются от 590 рублей за банку с вареньем до почти 1000 за кимчи по-корейски, сообщают СМИ.

Но не прошло и полгода, как "домашние заготовки" Аниты Цой оказались под угрозой закрытия, ведь счета новой фирмы заблокировала налоговая. ФНС приостановила все операции по счетам компании певицы, так как та вовремя не предоставила налоговую декларацию. Теперь продавать продукцию временно невозможно.

В конце сентября артистка устроила дегустацию своих маринадов в ГУМе, на которой также присутствовали и звезды. Анастасия Волочкова порадовала зрителей своим умением удержать огурчик на поднятой ноге, а Наташа Королева и вовсе записала шутливый рекламный ролик. В нем исполнительница хита "Желтые тюльпаны" рассказала, что заготовки от ее подруги Аниты повышают настроение и сексуальность. Так что кто и пострадает больше всех от временной приостановки продаж, так это Королева, которой придется черпать либидо из других источников.

Напомним, Анита Цой славится своим умением вкусно готовить. Многие знаменитости, попробовав блюда, приготовленные артисткой хотя бы раз, не могли скрыть своего восхищения. Надеемся, что певица разберется с ФНС и продолжит радовать простых людей своими уникальными рецептами.