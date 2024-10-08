Те самые: рецепт настоящих котлет из советских столовых

Советские котлеты отличаются от современных своим простым составом и технологией приготовления. Обычно они делаются из смеси свиного и говяжьего фарша, иногда с добавлением курицы. Также в состав входят лук, чеснок, белый хлеб, замоченный в молоке, соль и перец. Часто используются панировочные сухари для создания хрустящей корочки.
Особенностью советских котлет является их вкус и текстура. Они обычно более плотные и однородные по сравнению с современными котлетами, которые могут содержать различные наполнители и специи. Также стоит отметить, что советские котлеты часто готовятся без добавления дополнительных жиров и масел, что делает их более здоровым вариантом по сравнению с некоторыми современными блюдами.
РЕЦЕПТ
Ингредиенты
- Фарш свиной или говяжий — 500 грамм
- Лук репчатый — 1 штука
- Чеснок — 2 зубчика
- Белый хлеб — 1 кусочек
- Молоко — 50 мл
- Соль — по вкусу
- Перец черный молотый — по вкусу
- Панировочные сухари — для обсыпки
- Растительное масло — для жарки
- Подготовьте фарш:
- В миске смешайте фарш, мелко нарезанный лук и чеснок.
- Добавьте соль и перец по вкусу.
- Хорошо перемешайте.
- Приготовьте заправку:
- Замочите белый хлеб в молоке до мягкости.
- Затем отожмите хлеб и добавьте к фаршу.
- Еще раз хорошо перемешайте.
- Формируйте котлеты:
- Смочите руки водой, чтобы фарш не прилипал.
- Разделите фарш на порции и сформируйте котлеты.
- Обваляйте каждую котлету в панировочных сухарях.
- Жарьте котлеты:
- Нагрейте сковороду с растительным маслом.
- Выложите котлеты на сковороду и жарьте на среднем огне около 5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
- Подавайте горячими:
- Подавайте котлеты сразу после приготовления с картофельным пюре или овощным салатом.
Приятного аппетита!