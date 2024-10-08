Те самые: рецепт настоящих котлет из советских столовых

Настоящие советские котлеты – это классика русской кухни.



Советские котлеты отличаются от современных своим простым составом и технологией приготовления. Обычно они делаются из смеси свиного и говяжьего фарша, иногда с добавлением курицы. Также в состав входят лук, чеснок, белый хлеб, замоченный в молоке, соль и перец. Часто используются панировочные сухари для создания хрустящей корочки.

Особенностью советских котлет является их вкус и текстура. Они обычно более плотные и однородные по сравнению с современными котлетами, которые могут содержать различные наполнители и специи. Также стоит отметить, что советские котлеты часто готовятся без добавления дополнительных жиров и масел, что делает их более здоровым вариантом по сравнению с некоторыми современными блюдами.

РЕЦЕПТ

Ингредиенты

Фарш свиной или говяжий — 500 грамм

Лук репчатый — 1 штука

Чеснок — 2 зубчика

Белый хлеб — 1 кусочек

Молоко — 50 мл

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Панировочные сухари — для обсыпки

Растительное масло — для жарки

Подготовьте фарш: В миске смешайте фарш, мелко нарезанный лук и чеснок.

Добавьте соль и перец по вкусу.

Хорошо перемешайте. Приготовьте заправку: Замочите белый хлеб в молоке до мягкости.

Затем отожмите хлеб и добавьте к фаршу.

Еще раз хорошо перемешайте. Формируйте котлеты: Смочите руки водой, чтобы фарш не прилипал.

Разделите фарш на порции и сформируйте котлеты.

Обваляйте каждую котлету в панировочных сухарях. Жарьте котлеты: Нагрейте сковороду с растительным маслом.

Выложите котлеты на сковороду и жарьте на среднем огне около 5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими: Подавайте котлеты сразу после приготовления с картофельным пюре или овощным салатом.

Приятного аппетита!