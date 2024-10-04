Кудрявцева взбесилась из-за обвинений своего молодого мужа

Лера Кудрявцева обвинила Игоря Макарова в абьюзе.

Телеведущая Лера Кудрявцева в начале года заявила о том, что они с мужем решили расстаться. Позже она призналась, что сделала это для того, чтобы проучить зависимого от алкоголя молодого супруга. Тогда многие поклонники осудили выпад телезвезды, написав, что никогда не стоит выносить сор из избы. Однако Лера не стала прислушиваться к мнению большинства и вновь вынесла на суд поклонников семейную сцену – пререкания с Игорем Макаровым.

Ведущая шоу "Секрет на миллион" поделилась видео, на котором, вроде как полушутя, ссорится с хоккеистом. Она взбесилась из-за обвинений молодого мужа и призвала подписчиков принять ее сторону. Все дело в том, что муж Кудрявцевой попросил ее не пользоваться телефоном во время вождения. Слово за слово, дошло и до обвинений в неумении управлять автомобилем.

Лера восприняла эту ситуацию со смехом, однако Макаров и не думал улыбаться. Видимо, его действительно беспокоит поведение супруги на дороге. В ролике он выглядел гораздо разумнее и старше своей знаменитой жены, что отметили подписчики в комментариях. Они также обеспокоились не только плохим умением Леры рулить, но и увидели не слишком гармоничное отношение в этой паре. Впрочем, фанаты Кудрявцевой желают ей только счастья, поэтому не стали принимать небольшую семейную размолвку близко к сердцу.